Il Monza celebra il suo trionfale ritorno in Serie A con una grande festa in città. La squadra ha sfilato su un pullman scoperto, attraversando i luoghi simbolo di Monza, come il ponte dei Leoni e l’Arengario, per celebrare la promozione ottenuta nonostante la sconfitta nell’ultimo atto contro il Catanzaro.

Una stagione da protagonista e la meritata promozione

Il percorso del Monza in Serie B è stato caratterizzato da un netto dominio, con la squadra che ha preceduto il Catanzaro di ben diciassette punti in classifica. Nel corso della stagione, il club ha disputato quarantatré partite, registrando un bilancio di ventiquattro vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte.

Un totale di sessantanove gol sono stati segnati, con Andrea Petagna che si è distinto come capocannoniere con nove reti. A seguire, Dentello Azzi e Patrick Cutrone hanno contribuito con sei gol ciascuno. Un ruolo cruciale è stato quello di Hernani, eletto MVP dei playoff, autore di un gol e un assist fondamentali per il successo della squadra.

Il rinnovo di Paolo Bianco e le sue riflessioni

La promozione in Serie A ha comportato il rinnovo automatico del contratto per il tecnico Paolo Bianco, che guiderà la squadra per altri due anni. Bianco ha espresso la sua soddisfazione e le sue emozioni riguardo al traguardo raggiunto: “Non capisco più niente… quando hai paura di non vincere rischi di compromettere tutto… era giusto fare i complimenti ad Aquilani… Noi l’abbiamo meritata per la stagione e per l’andata a Catanzaro…”.

Ha inoltre ringraziato la moglie per i sacrifici compiuti e la curva per il costante sostegno dimostrato. Riflettendo sulle difficoltà affrontate durante il percorso, il tecnico ha aggiunto: “Paradossalmente era più complicato: avevo chiesto di partire forte, ma col tempo avevamo paura di non arrivare all’obiettivo… la squadra ha sempre saputo rialzarsi…”. Il rinnovo automatico del suo contratto per due stagioni è stato definitivamente confermato in seguito alla storica promozione.