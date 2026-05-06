Il MotoGP torna in pista sul leggendario circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia, con l'attenzione focalizzata sulle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Le moto di Noale si distinguono per le innovative alette laterali al cupolino, soprannominate "orecchie di elefante". La scuderia, in testa al Mondiale, è pronta a sfruttare al meglio queste soluzioni aerodinamiche, particolarmente efficaci su un tracciato veloce come quello transalpino, dove la stabilità in frenata e la riduzione del beccheggio sono cruciali, specialmente in vista della pioggia, prevista proprio per domenica.

Bezzecchi punta alla fuga

Marco Bezzecchi, forte di cinque vittorie consecutive tra fine 2025 e inizio 2026 – un'impresa eguagliata nell'era moderna solo da Valentino Rossi e Marc Márquez – mira a consolidare la sua leadership. Il pilota riminese ha già trionfato a Le Mans nel 2023 e, dopo il secondo posto a Jerez alle spalle di Alex Márquez, ha incrementato a undici punti il suo vantaggio in classifica sul compagno di squadra Jorge Martin, in ripresa dopo un lungo stop per infortunio.

Ducati all'attacco, meteo protagonista

Le Ducati sono pronte a dare battaglia, confidando nella maggiore potenza del motore. Marc Márquez, vincitore della Sprint a Jerez ma caduto in gara, si trova a quarantatré punti dalla vetta.

Il pilota catalano appare meno competitivo sulla lunga distanza a causa di persistenti problemi fisici. Francesco Bagnaia sembra ancora in affanno con la moto del 2026. La scuderia di Borgo Panigale può comunque fare affidamento su Fabio Di Giannantonio e sul "mai domo" Alex Márquez. Più indietro si posiziona la KTM con Pedro Acosta, mentre Honda e Yamaha sembrano ancora fuori dai giochi.

Il meteo si preannuncia come un fattore determinante per il weekend. Mentre per venerdì è attesa qualche goccia di pioggia e sabato dovrebbe esserci una tregua, per domenica sono previsti rovesci più intensi, proprio in concomitanza con la gara, il cui via è fissato per le ore 15:00.

Le sfide del circuito di Le Mans e le previsioni meteo

Il circuito Bugatti di Le Mans, lungo 4,185 km, è noto per le sue frenate impegnative e il layout "stop-and-go". Questa configurazione richiede frenate tardive e accelerazioni decise, mettendo a dura prova freni e pneumatici. Il circuito presenta un indice di difficoltà pari a quattro su una scala da uno a sei, con dieci frenate per giro che occupano circa trentuno secondi, ovvero il 35 per cento della gara. La curva più impegnativa è la numero otto, dove le moto passano da 263 km/h a 78 km/h in 4,9 secondi, subendo una decelerazione di 1,5 g e una pressione del liquido freno che raggiunge i 12,4 bar.

Le previsioni meteo confermano l'instabilità: venerdì le temperatura oscilleranno tra sette e ventidue gradi, con una probabilità di precipitazioni del venti per cento.

Sabato sono attesi temporali, con temperature tra undici e ventiquattro gradi e precipitazioni al quarantacinque per cento. Per domenica, giorno della gara, sono previsti temporali sparsi, con temperature tra dodici e diciassette gradi e una probabilità di precipitazioni che sale al sessantacinque per cento.