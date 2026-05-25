Il French Open apre le porte al primo turno sulla terra rossa di Parigi. Martedì 26 maggio, alle ore 09:00, il ceco Vit Kopriva affronterà l'idolo locale Corentin Moutet nel singolare maschile. L'incontro, valido per i sessantaquattresimi di finale, mette in palio il passaggio del turno e punti ATP cruciali per entrambi i giocatori, impegnati a invertire una recente tendenza negativa nel ranking.

Moutet favorito sul campo di casa

Le quote dei principali bookmaker indicano Corentin Moutet come netto favorito. La vittoria del francese è quotata a 1.53 da 10Bet e Betfair, mentre un successo di Vit Kopriva si attesta a 2.40 e 2.50 rispettivamente.

La fiducia nel giocatore di casa si fonda sulla classifica ATP, l'esperienza sui grandi palcoscenici e il fattore campo. Il pronostico pende dalla parte di Moutet, chiamato a gestire la pressione e a capitalizzare le occasioni.

Analisi delle ultime uscite

Le recenti sconfitte sull'erba di Amburgo offrono spunti sull'attuale condizione dei due tennisti. Vit Kopriva ha ceduto a Felix Auger-Aliassime con un doppio 7-5, 6-1, mostrando 10 winners a fronte di 30 unforced errors. Il suo servizio ha evidenziato criticità sulla seconda palla (40% di punti vinti) e non è riuscito a convertire nessuna delle 3 palle break concesse. Corentin Moutet, sconfitto da Alejandro Davidovich Fokina per 6-4, 6-4, ha messo a segno 14 winners e 14 errori gratuiti.

Il suo servizio è apparso più solido (71% sulla prima, 65% sulla seconda), ma ha fallito la conversione di 13 palle break. La capacità di mettere sotto pressione il servizio avversario resta una sua qualità distintiva.

Ranking e precedenti

Il divario nel ranking ATP è significativo: Corentin Moutet è numero 32 con 1323 punti, mentre Vit Kopriva occupa la posizione numero 63 con 856 punti. Entrambi cercano a Parigi punti preziosi per risalire la classifica. Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori, rendendo la sfida inedita e tatticamente incerta.

La partita si deciderà su un equilibrio sottile, dove la solidità mentale prevarrà sulla tecnica. Moutet dovrà evitare la frustrazione per le palle break non convertite.

Kopriva è chiamato a ridurre drasticamente gli errori gratuiti e a trovare maggiore sicurezza al servizio. Un match pulito e aggressivo da parte del ceco potrebbe creare difficoltà al favorito, ma il margine di errore contro un avversario solido e spinto dal pubblico sarà minimo.