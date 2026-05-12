Lorenzo Musetti lascia gli Internazionali d’Italia tra delusione e amarezza, al termine di una partita condizionata dai problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento davanti al pubblico di casa.

“Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa, ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto, non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non era possibile trovare un modo per andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così”, ha dichiarato il tennista azzurro dopo l’eliminazione dal torneo romano.

Musetti ha spiegato anche quanto la situazione abbia inciso dal punto di vista mentale oltre che atletico: “Mentalmente è difficile essere lucido e propositivo in questa situazione - ha aggiunto - Dopo l'Australia ho avuto vari infortuni che mi fanno stare in un mood negativo. Speriamo l'esito dei prossimi giorni sia buona per avere la giusta motivazione per affrontare con positività il Roland Garros”.

La sconfitta avrà conseguenze anche sul ranking mondiale, con l’uscita dalla top ten al termine del torneo. Un risultato che il tennista vive con particolare amarezza, considerando il legame simbolico con Roma, dove era riuscito a entrare tra i primi dieci giocatori del mondo un anno fa.

“Sicuramente fa male per come esco da questa top ten, ci ero entrato un anno fa qui a Roma e uscirne sempre qua è una beffa, ma mi darà la spinta per ripartire”.

L’uscita dalla top ten: una nuova motivazione

L’uscita di Musetti dalla top ten ATP, conseguenza della sconfitta a Roma, pesa particolarmente. Ha affermato che uscire così, con tanti problemi fisici, fa male, e che non è riuscito a sfruttare il suo miglior momento a causa degli infortuni. Ha definito la situazione una "beffa" poiché era entrato in top ten proprio a Roma e uscirne qui non era ciò che si augurava, ma si aspetta che gli dia una spinta per rientrarci il prima possibile.

Guardando al prosieguo della stagione, Musetti ha indicato Parigi come l’ultima grande occasione sulla terra battuta prima di affrontare due mesi tra la stagione sull’erba e quella sul cemento americano, periodi in cui ci saranno "delle cambiali in termini di punti". La sua priorità rimane sentirsi bene fisicamente per tornare competitivo ai massimi livelli.