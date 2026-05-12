Il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026 si è concluso agli ottavi di finale. Il tennista italiano, numero otto della classifica ATP, è stato eliminato da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1. L'incontro, disputato il 12 maggio al Foro Italico di Roma, si è rivelato particolarmente impegnativo per l'azzurro, che ha dovuto affrontare non solo l'avversario norvegese, ma anche problemi muscolari persistenti che lo avevano già condizionato per tutta la settimana del prestigioso torneo romano.

Durante la partita, e in maniera più evidente nel secondo set, Musetti è stato costretto a richiedere un medical time-out a causa di questi fastidi fisici, i quali hanno visibilmente inciso e limitato la sua prestazione in campo.

La vittoria consente a Ruud di accedere ai quarti di finale, dove attenderà il vincente della sfida tra Karen Khachanov e Dino Prizmic.

La tensione in campo e la reazione di Musetti

L'incontro è stato segnato da un crescente nervosismo, manifestatosi già nel primo set. Nel sesto game, dopo una serie di errori, Musetti ha commesso un doppio fallo che ha offerto a Ruud la prima palla break, poi convertita. La reazione del tennista azzurro è stata di rabbia: ha spaccato la racchetta sul campo e si è diretto verso la panchina, mostrando una chiara delusione. Il suo allenatore, Simone Tartarini, ha tentato di calmarlo e incoraggiarlo a mantenere la concentrazione.

Nonostante il tentativo del suo angolo di ritrovare la calma e la lucidità necessarie, Musetti non è riuscito a invertire l'andamento di un match che si stava ormai compromettendo.

I problemi muscolari persistenti e la pressione della competizione hanno pesato sul suo rendimento, portandolo a cedere il secondo set con un netto 6-1, che ha sancito la sua eliminazione dal prestigioso torneo romano.

Il percorso di Ruud nel Masters 1000 di Roma

Gli Internazionali d’Italia, noti anche come Masters 1000 di Roma, rappresentano uno degli eventi più importanti della stagione tennistica su terra battuta. Il torneo, che si svolge tradizionalmente al Foro Italico, attira i migliori giocatori del circuito mondiale. Con la vittoria su Musetti, Casper Ruud si prepara ora ad affrontare nei quarti di finale il vincitore tra Karen Khachanov e Dino Prizmic, proseguendo il suo percorso nel tabellone maschile.

L'eliminazione agli ottavi chiude dunque l'esperienza di Lorenzo Musetti nell'edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, mentre il tennista norvegese prosegue la sua corsa verso le fasi finali del torneo.