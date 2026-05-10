Lorenzo Musetti ha conquistato un'importante vittoria agli Internazionali BNL d’Italia, superando Francisco Cerundolo in due set e garantendosi l'accesso agli ottavi di finale. L'atleta azzurro si è imposto con il punteggio di 7‑6, 6‑4, nonostante una condizione fisica precaria, e si prepara ora ad affrontare Casper Ruud.

Una vittoria di carattere e resilienza

La partita è stata segnata da una notevole sofferenza fisica per Musetti, che ha rivelato: “È stata una partita difficile. Stamattina avevo dei dubbi se scendere in campo o meno perché la condizione fisica è quella che è.

Ho scavato dentro per cercare di vincere questo match”. Ha poi aggiunto, sottolineando la sua tenacia: “Non stavo bene, ho scavato dentro per vincere”. Al termine dell'incontro, il tennista si è lasciato andare a un commovente pianto di gioia, rassicurando tutti con le parole: “sono lacrime di gioia”.

Le sfide fisiche ed emotive e l'appello all'ATP

Musetti ha spiegato di non sentirsi al cento per cento e di aver scelto di evitare rischi pur di scendere in campo, evidenziando come la tensione e lo stress emotivo abbiano pesantemente influito sulla sua prestazione. Ha inoltre espresso viva preoccupazione per il crescente fenomeno degli scommettitori che disturbano i match, rivolgendo un chiaro appello all'ATP per un intervento più incisivo e per garantire una maggiore sicurezza sui campi.

Dettagli del match e il cammino verso gli ottavi

La sfida contro Cerundolo è durata due ore e dodici minuti, un tempo significativo considerando che Musetti è stato condizionato per gran parte dell'incontro da un problema alla coscia sinistra. Il primo set si è rivelato una vera e propria battaglia: Cerundolo era riuscito a portarsi in vantaggio per 5‑3, ma Musetti ha dimostrato grande reazione con lucidità, annullando un set point cruciale e trionfando nel tie‑break con un combattuto 9‑7. Nel secondo set, dopo aver subito un break in apertura, l'azzurro ha saputo rimontare fino al 5‑4, chiudendo la partita al terzo match point, dopo che l'argentino ne aveva annullati due.

Questa vittoria segna la sua terza qualificazione agli ottavi di finale agli Internazionali di Roma.

Ora lo attende l'impegno contro Casper Ruud, che ha precedentemente eliminato Jiri Lehecka in due set. Con l'uscita di scena di Alcaraz, il sogno del tennista toscano di proseguire il suo cammino trionfale davanti al pubblico del Foro Italico appare più vivo che mai.