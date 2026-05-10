Naomi Osaka ha raggiunto gli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma per il secondo anno consecutivo, superando Diana Schnaider con un netto 6-1, 6-2. La quindicesima testa di serie ha dominato sulla terra battuta, realizzando cinque break e mostrando grande autorità. Questo successo le vale il terzo ottavo di finale stagionale.

Ora, Osaka si prepara a una potenziale sfida contro Iga Swiatek, tre volte campionessa a Roma, qualora la polacca superi Elisabetta Cocciaretto. Interrogata sul possibile match, Osaka ha risposto con ironia: “La vita è un po’ crudele.

Accidenti. Sabalenka, ora Iga”, aggiungendo: “Penso che per me sia proprio lì che devo farmi trovare pronta. Sono quelli i match più divertenti. Sono emozionata.”

Osaka: costanza e fisicità

Il suo percorso a Roma è iniziato con una vittoria sofferta al primo turno contro Eva Lys. Dopo la partita, la giapponese ha ammesso: “Voglio essere molto più fisica. Voglio essere una combattente. A volte calo quando mi deludo, quindi cerco di essere più regolare.” Questo evidenzia il suo obiettivo di mantenere un livello costante e una forte tenuta mentale, migliorando aggressività e reazione sotto pressione.

Con il suo allenatore, Tomasz Wiktorowski, Osaka sta affinando il gioco, puntando a decisioni intelligenti e un migliore adattamento alla terra battuta.

“Sento che qui gli scambi sono più lunghi”, ha spiegato. “Io cerco di essere aggressiva ma intelligente.”

La sfida con Swiatek e il prosieguo a Roma

Il potenziale incontro con Iga Swiatek si preannuncia affascinante, dati i precedenti. Al Roland Garros 2024, Osaka ebbe un match point prima di cedere alla polacca in tre set. Swiatek vinse anche la finale del Miami Open 2022. Nonostante otto apparizioni a Parigi, Osaka non ha mai superato il terzo turno al Roland Garros, cercando miglioramenti mentali e fisici nei momenti cruciali. Per il prosieguo a Roma, dovrà confermare i progressi, puntando a maggiore aggressività sui ritorni e a mantenere alta l’intensità sotto pressione. La sua determinazione a essere “una combattente” e a non abbassare il livello sarà fondamentale.