Il Red Bull Dance Your Style 2026 torna in Italia con la sua finale nazionale, che si terrà a Napoli, in Piazza del Municipio, domenica 7 giugno. L'evento celebra la street dance in tutte le sue forme, mettendo in risalto talento, creatività, improvvisazione e presenza scenica. Sarà il pubblico a decretare i sedici finalisti che si sfideranno per volare alla World Final di Zurigo.

Formato e svolgimento della giornata

Il format prevede battle 1vs1 a eliminazione diretta su brani scelti a sorpresa dal DJ, senza coreografie predefinite. Il pubblico è l'unico giudice, decidendo il vincitore alzando schede rosse o blu.

La giornata inizierà alle 14:30 con le registrazioni, proseguirà alle 17:00 con il Qualifier, che assegnerà gli ultimi quattro posti, e culminerà alle 19:00 con la National Final.

I protagonisti e il premio in palio

Sul dancefloor napoletano si sfideranno sedici dancer: dodici wildcard già selezionate e quattro talenti emergenti dal Qualifier. Le wildcard includono Lyòn Tempo e Ghime (waacking), AJ, Simove, Flaminia ed Emi (hip hop), Tommy (locking), Filo e Simona (house), Xfive e Tigre (popping) e Flavia (dancehall). La conduzione del Qualifier sarà affidata a Fritz, con DJ Breakstarr e una giuria tecnica segreta. La finale nazionale vedrà Teddy e Chiaretta come presentatori, con il DJ set di Ake.

L'halftime showcase vedrà esibirsi Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, noti per Amici.

Il vincitore o la vincitrice della finale nazionale italiana si aggiudicherà l'opportunità di rappresentare l'Italia alla prestigiosa Red Bull Dance Your Style World Final 2026. Questo evento internazionale si terrà a Zurigo, in Svizzera, offrendo al campione italiano una vetrina globale.

La World Final a Zurigo

La World Final 2026 del Red Bull Dance Your Style è in programma per il 24 ottobre. Zurigo, in Svizzera, ospiterà l'evento conclusivo, confermando la destinazione finale per il talento che trionferà sul palco di Napoli.