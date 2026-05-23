Napoli e Udinese si preparano a scendere in campo domenica alle 18 allo stadio Maradona per l'attesissima ultima giornata di Serie A. La posta in gioco è alta, in particolare per la formazione friulana, che ha la possibilità di conquistare un prestigioso secondo posto in classifica anche solo pareggiando. Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha più volte evidenziato l’importanza cruciale del lavoro collettivo e di un approccio coraggioso per affrontare una sfida di tale portata.

Il Napoli: concentrazione e rigore per il finale di stagione

Il Napoli affronta quest'ultima gara di campionato con una determinazione inalterata, quasi fosse un esordio stagionale o una decisiva sfida di Champions League.

L'intera squadra è in ritiro, un segnale chiaro dell'importanza attribuita a questo impegno. L'allenatore Antonio Conte mantiene un atteggiamento intransigente riguardo al comportamento da tenere in campo, esigendo il massimo dai suoi, nonostante la sua avventura sulla panchina azzurra sia ormai prossima alla conclusione.

Le ambizioni dell'Udinese e la filosofia di Kosta Runjaic

Alla vigilia dell'incontro, il tecnico Kosta Runjaic, fresco del riconoscimento come allenatore del mese in Serie A, ha ribadito la sua visione: “Mi sento bene indipendentemente dai premi individuali. Certo, fanno piacere, ma il calcio resta uno sport di squadra: i riconoscimenti personali hanno valore solo se arrivano attraverso il lavoro collettivo”.

Queste parole sottolineano la sua ferma convinzione nell'importanza dell'unità e della sinergia. Runjaic ha inoltre espresso piena soddisfazione per la sua permanenza, affermando: “Mi trovo bene qui e non abbiamo ancora finito”. L'obiettivo dei 50 punti era significativo, ma il campionato non si è concluso lì. Dopo una prestazione che non lo ha soddisfatto contro la Cremonese, l'allenatore friulano si aspetta una bella partita a Napoli. “Affronteremo una squadra top, con grande intensità – ha precisato – auspico un approccio sicuramente migliore rispetto a quello visto con la Cremonese, più coraggioso”.

Le probabili formazioni e la squadra arbitrale

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1.

Tra i pali Milinkovic-Savic, la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, spazio a Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola, mentre l'attacco sarà affidato a De Bruyne, Alisson e Hojlund. Per gli azzurri, non ci sono squalificati né diffidati, l'unico indisponibile è Lukaku.

L'Udinese risponderà con un 3-5-2: Okoye in porta; in difesa Kristensen, Kabasele e Solet; a centrocampo Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller e Zemura; in attacco Buksa e Davis. Tra le fila friulane, Kamara è squalificato, Kristensen è diffidato, mentre Ekkelenkamp, Zaniolo e Zanoli sono indisponibili.

La direzione arbitrale della gara è stata affidata al signor Zanotti di Rimini.

Conferma orario e team arbitrale completo

La partita tra Napoli e Udinese è ufficialmente confermata per domenica 24 maggio alle ore 18:00 presso lo stadio Maradona, rispettando la programmazione del posticipo domenicale della 38ª e ultima giornata di Serie A. La squadra arbitrale sarà guidata da Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Sarà coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Pascarella, con Manganiello nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Prontera, affiancato da Pairetto come AVAR.