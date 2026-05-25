La Nazionale maschile italiana conosce ufficialmente i protagonisti della Volleyball Nations League 2026. Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha infatti comunicato la lista dei 30 giocatori che faranno parte del gruppo azzurro nel corso della manifestazione internazionale. Un elenco che conferma la presenza di tutti i principali riferimenti della selezione italiana, dai campioni del mondo ai talenti emergenti che si sono messi in evidenza nelle ultime stagioni. L’obiettivo sarà quello di confermare il ruolo di protagonista nel panorama internazionale dopo la medaglia d’argento conquistata nell’ultima edizione della competizione, continuando il percorso di crescita in vista dei Campionati Europei.

I convocati azzurri per la Nations League

Di seguito l’elenco completo dei 30 giocatori convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. Tra i Palleggiatori troviamo Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante e Paolo Porro. Nel reparto degli Schiacciatori presenti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Tim Held, Giulio Magalini, Tommaso Ichino, Mattia Orioli, Francesco Sani e Mattia Bottolo. Per i Centrali saranno presenti Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio. Gli Opposti saranno Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo.

Infine tra i Liberi troviamo Domenico Pace, Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano e Matteo Staforini. Una rosa profonda che offre numerose alternative in ogni ruolo e permette allo staff tecnico di gestire al meglio una competizione lunga e impegnativa.

Il programma delle gare dell’Italia

L’esordio degli azzurri è fissato per la prima settimana di gare, dal 10 al 15 giugno a Ottawa, in Canada, con le sfide contro Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Dal 24 al 28 giugno l’Italia sarà impegnata a Lubiana, in Slovenia, dove affronterà Bulgaria, Ucraina, Brasile e i padroni di casa sloveni. La fase intercontinentale si chiuderà poi dal 15 al 20 luglio a Kansai, in Giappone, con gli incontri contro Giappone, Belgio, Argentina e Cuba.

Le Finals della Volleyball Nations League sono invece in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo, in Cina. Un calendario ricco di sfide di alto livello che consentirà a De Giorgi di testare il gruppo contro alcune delle migliori nazionali del mondo.