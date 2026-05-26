Non si ferma la preparazione della Nazionale femminile di pallavolo in vista della Volleyball Nations League 2026. Archiviata l’esperienza dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova, le azzurre sono già proiettate verso il primo appuntamento ufficiale dell’estate, in programma a Brasilia dal 3 giugno. Per questo motivo il commissario tecnico Julio Velasco ha disposto un nuovo periodo di lavoro presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano, organizzato in due distinti collegiali che si svolgeranno tra il 25 e il 29 maggio. La principale novità riguarda il ritorno di Sarah Fahr, che rientra nel gruppo azzurro dopo gli impegni con il proprio club, mentre restano a riposo le altre big.

Le convocate per il collegiale

Nel primo gruppo, atteso a Milano il 25 maggio, figurano Sarah Luisa Fahr, Linda Nwakalor e Loveth Omoruyi, al rientro quindi in gruppo. Dal 27 maggio si uniranno invece altre quattordici atlete, che hanno avuto qualche giorno di riposo dopo il torneo amichevole: Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Francesca Scola, Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Alice Tanase, Merit Adigwe, Binto Diop, Josephine Obossa, Denise Meli, Linda Manfredini e Dalila Marchesini. Velasco prosegue così il lavoro di costruzione del gruppo che affronterà la Nations League, alternando giocatrici già consolidate nel giro della Nazionale ad altre che stanno cercando di conquistare spazio in vista dei grandi appuntamenti internazionali dell’estate.

L’Italia chiude imbattuta l’AeQuilibrium Cup

L’Italia ha concluso l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite senza sconfitte, superando nell’ultima giornata la Polonia al tie-break con il punteggio di 3-2. Un confronto equilibrato e combattuto che ha fornito indicazioni importanti allo staff tecnico, confermando la crescita del gruppo nel corso delle settimane di preparazione. Le campionesse del mondo hanno così chiuso nel migliore dei modi la manifestazione ligure, guardando ora alla prima settimana di Volleyball Nations League. Dal 3 all’8 giugno a Brasilia le azzurre affronteranno Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile in una serie di sfide che rappresenteranno il primo vero banco di prova della stagione internazionale.