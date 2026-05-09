La nuova stagione della Nazionale maschile di pallavolo prende forma da Roma. Sarà infatti il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, all’Acqua Acetosa, a ospitare il primo collegiale del 2026 della selezione azzurra guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. Da lunedì 11 a domenica 17 maggio il gruppo lavorerà nella capitale per inaugurare ufficialmente il percorso che porterà l’Italia verso gli appuntamenti internazionali dell’estate, a partire dalle prime uscite amichevoli. Un raduno utile per riaccendere i meccanismi della squadra campione del mondo e iniziare a costruire la nuova identità tecnica in vista di una stagione ricca di obiettivi.
Gli azzurri convocati dal ct De Giorgi
Per questa prima settimana di lavoro il ct Ferdinando De Giorgi ha convocato quindici atleti provenienti da diversi club italiani ed europei. I convocati sono: Alessandro Fanizza, Tommaso Guzzo (Cisterna Volley); Tommaso Ichino (Powervolley Milano); Alessandro Bovolenta, Francesco Comparoni, Domenico Pace, Paolo Porro (You Energy Volley); Mattia Orioli, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ); Francesco Romano Sani, Matteo Staforini (Verona Volley).Giulio Magalini, Marco Pellacani (M.& G. Scuola Pallavolo); Leandro Aussibio Mosca (Volley Milano). Un gruppo già ricco di elementi importanti, ma anche di alcuni atleti più giovani chiamati a mettersi in luce davanti allo staff tecnico azzurro.
Il percorso di avvicinamento alla VNL
Il collegiale romano rappresenterà soprattutto il primo passo verso la Volleyball Nations League 2026, appuntamento centrale della stagione azzurra. La lista definitiva dei trenta giocatori per la VNL è prevista per il prossimo 20 maggio. De Giorgi vuole gettare basi solide fin dall’inizio, valutando condizione fisica, affiatamento e alternative tattiche in un momento chiave della preparazione. Roma diventa così il punto di partenza di una nuova avventura per l’Italia, chiamata ancora una volta a confermarsi tra le grandi protagoniste della pallavolo mondiale, in una stagione che dopo la VNL proporrà i Campionati Europei nel nostro paese.