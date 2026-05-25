I San Antonio Spurs hanno compiuto un passo decisivo nella finale della Western Conference NBA, riequilibrando la serie sul 2-2 grazie a una prestazione magistrale. La squadra texana ha superato gli Oklahoma City Thunder con un punteggio finale di 103-82, in un incontro che ha visto emergere in maniera prepotente il talento di Victor Wembanyama, vero trascinatore della serata.

Wembanyama, la stella che brilla

Il giovane fenomeno francese, Victor Wembanyama, appena ventiduenne, si è imposto come protagonista assoluto dell'incontro. In soli 31 minuti di gioco, il cestista ha messo a referto la straordinaria cifra di 33 punti.

La sua efficacia al tiro è stata notevole, con un bilancio di 11 canestri su 22 tentativi da due punti e 3 su 7 dall'arco dei tre punti. Ma la sua influenza sul match non si è limitata alla fase offensiva: Wembanyama ha infatti dominato anche sotto i tabelloni, catturando otto rimbalzi, e ha dimostrato una visione di gioco eccellente con cinque assist. A completare una prova a tutto tondo, ha aggiunto tre stoppate difensive e due recuperi, evidenziando una presenza capillare e decisiva su entrambi i lati del campo. Una performance che ha non solo guidato gli Spurs alla vittoria, ma ha anche impresso il suo marchio indelebile sulla partita, confermando il suo status di giocatore di punta.

La serie si riaccende: prossimi appuntamenti

Questa vittoria casalinga per i San Antonio Spurs assume un significato cruciale nel contesto della serie. Non solo ha permesso alla franchigia texana di riportare il conto delle vittorie e delle sconfitte in parità, ma ha anche interrotto l'impressionante striscia di imbattibilità esterna che gli Oklahoma City Thunder avevano mantenuto fino a quel momento nei playoff. L'equilibrio ristabilito promette un finale di serie avvincente e ricco di emozioni. L'attenzione degli appassionati si sposta ora sui prossimi, determinanti appuntamenti. Il quinto incontro della serie è in programma per martedì prossimo, e si disputerà sul campo degli Oklahoma City Thunder, nella loro arena di Oklahoma City.

Successivamente, la serie farà ritorno a San Antonio per Gara 6, che si terrà giovedì. Questi due match saranno fondamentali per definire le sorti della finale di Western Conference e stabilire quale delle due squadre accederà alle fasi successive del torneo NBA.

Le dichiarazioni post-partita

Al termine della partita, le voci dal campo hanno offerto spunti interessanti sulla mentalità della squadra e del suo leader. Victor Wembanyama ha commentato la sua prestazione e il ruolo che ricopre, affermando con lucidità: "Ho molte responsabilità, ma sono qui per questo. Tutti noi dovremo fare cose per cui non ci siamo iscritti." Le sue parole riflettono una consapevolezza del peso delle aspettative e della necessità di un impegno collettivo straordinario.

Con un approccio pragmatico, Wembanyama ha poi minimizzato l'eccezionalità della vittoria, dichiarando: "Non è stato nulla di incredibile. Non è stata magia. Abbiamo semplicemente fatto quello che dovevamo fare. La serie è tutt'altro che finita." Questo sottolinea una mentalità focalizzata sul prossimo obiettivo e sulla consapevolezza che il percorso è ancora lungo. Anche il coach Mitch Johnson ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l'atteggiamento del suo giocatore, evidenziando come Wembanyama abbia sentito "l'obbligo di dare un tono alla squadra in vari modi. L'aggressività ne è stata un riflesso." Le sue osservazioni confermano l'importanza del leader tecnico e morale che Wembanyama sta diventando per i San Antonio Spurs, soprattutto in momenti cruciali come le finali di Conference.