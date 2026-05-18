Il Foro Italico si prepara a una profonda trasformazione, con l'obiettivo di affermarsi come polo d'eccellenza non solo sportiva ma anche tecnologica. Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha illustrato questa visione ambiziosa durante l'evento “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina. Il rinnovamento del Campo Centrale, da completare entro gli Internazionali del 2028, lo renderà un impianto polifunzionale per 18 discipline sportive.

Nepi Molineris ha sottolineato il ruolo cruciale dei Mondiali di nuoto 2009 e del presidente Barelli, senza i quali l'attuale progetto per il Centrale non sarebbe stato concepibile.

Il Foro Italico: vetrina per l'eccellenza italiana

La strategia di Sport e Salute mira a valorizzare il Foro Italico come epicentro per grandi eventi e punto di incontro tra atleti di calibro internazionale, come Paltrinieri e Diaz. L'intento è fondere l'eccellenza paesaggistica e tecnologica del sito in un'esperienza unica, trasformando gli eventi in una vetrina globale per le aziende italiane, promuovendo il successo del Made in Italy a livello internazionale.

In quest'ottica, è stata ricordata l'importanza dell'America’s Cup del 2027 a Bagnoli. Questo evento non solo promuoverà il Made in Italy, ma contribuirà alla riqualificazione dell'area grazie all'intervento di Sport e Salute.

Il nuovo Campo Centrale: un progetto da 60 milioni

Il rinnovamento del Campo Centrale prenderà il via a giugno, con conclusione prevista per fine 2027, in tempo per gli Internazionali del 2028. Il progetto da 60 milioni di euro prevede una copertura semovibile (6.500 mq fissi e 1.700 mq mobili), un aumento della capienza da 10.500 a 12.500 posti e terrazze panoramiche di 2.000 mq. Significativi miglioramenti riguarderanno accessibilità (ascensori, percorsi sicuri) e sostenibilità (parcheggi potenziati).

Durante i lavori, l'impianto esistente rimarrà in uso, con sospensione temporanea delle opere durante il torneo per garantire la continuità degli eventi.