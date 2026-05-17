Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha commentato con grande entusiasmo la conclusione degli Internazionali d'Italia 2026, sottolineando il valore storico della vittoria di Jannik Sinner. Una domenica memorabile ha visto Sinner riportare un italiano sul trono del Foro Italico dopo cinquant'anni, un trionfo destinato a perdurare nel tempo.

Nepi Molineris ha definito il torneo di Roma "straordinario", motivando tale giudizio con l'elevato livello del tennis, l'energia del pubblico, i record superati e l'intensa emozione percepibile in ogni angolo del Foro Italico.

L'amministratore delegato ha evidenziato come l'evento abbia rappresentato molto più di una semplice competizione sportiva, sottolineando la presenza del presidente della Repubblica e la partecipazione di milioni di appassionati, amplificandone la risonanza.

Un successo che va oltre la vittoria

"Abbiamo assistito a molto più di una vittoria sportiva", ha dichiarato Nepi Molineris. "Abbiamo visto il talento incontrare il lavoro, la passione trasformarsi in orgoglio nazionale. Se oggi celebriamo un campione, è giusto celebrare anche chi ha reso possibile tutto questo: i volontari, le squadre operative, le donne e gli uomini che hanno lavorato senza sosta dietro le quinte con assoluta professionalità e dedizione.

Una macchina organizzativa silenziosa, invisibile a molti, ma fondamentale per costruire un evento divenuto esempio nel mondo".

Questa edizione degli Internazionali d'Italia, secondo Nepi Molineris, rimarrà nella memoria collettiva "per ciò che abbiamo visto e per ciò che abbiamo provato. Perché alcune vittorie non chiudono un torneo: aprono una nuova epoca". Le sue parole enfatizzano l'importanza del lavoro di squadra e dell'impegno organizzativo.

Il contesto e il valore del torneo

La vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia segna un momento di svolta per il tennis italiano e per la storia del prestigioso torneo romano. L'evento, che si svolge tradizionalmente al Foro Italico, è riconosciuto come uno dei più importanti del circuito internazionale, attirando ogni anno l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

La presenza di figure istituzionali e il coinvolgimento di migliaia di spettatori hanno reso questa edizione particolarmente significativa, rafforzando il ruolo di Roma come capitale del grande tennis.