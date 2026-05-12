In vista dell'imminente avvio dei Mondiali Fifa 2026, la città di New York si prepara a celebrare l'eccellenza sportiva con l'inaugurazione della mostra 'For the Win: Objects of Sports Excellence'. L'esposizione, annunciata all'American Museum of Natural History, aprirà le sue porte il 15 maggio, accogliendo i visitatori nella Melissa and Keith Meister Gallery, situata all'interno delle prestigiose Mignone Halls of Gems and Minerals.

Un viaggio attraverso quasi centocinquant'anni di storia sportiva

Questa straordinaria esposizione offre un viaggio attraverso quasi centocinquant'anni di storia dello sport, presentando un'impressionante collezione di oltre settanta oggetti leggendari.

I cimeli provengono da più di quindici diverse discipline, testimoniando momenti iconici e imprese indimenticabili. Tra i pezzi di spicco, i visitatori potranno ammirare una delle medaglie d'oro di Jesse Owens conquistate alle Olimpiadi estive del 1936, simbolo di trionfo e superamento. Saranno esposti anche l'anello del campionato 2024 di Breanna Stewart con le New York Liberty, il celebre trofeo Vince Lombardi, ambito premio assegnato ai vincitori del Super Bowl, l'anello del campionato 2017 di Kevin Durant con i Golden State Warriors e la medaglia di Ali Krieger della Coppa del Mondo femminile Fifa 2019, che celebra il successo nel calcio femminile.

Eventi collaterali legati ai Mondiali

L'iniziativa non si limita alla sola esposizione di cimeli.

In concomitanza con la mostra e in occasione della Coppa del Mondo 2026, l'American Museum of Natural History ha in programma una serie di eventi collaterali dedicati al calcio. Tra questi, spiccano le proiezioni di partite in diretta su maxi schermo, che permetteranno ai tifosi di vivere l'emozione del torneo, e diverse attività calcistiche interattive, pensate per coinvolgere il pubblico di tutte le età. I Mondiali di calcio si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, dall'undici giugno al diciannove luglio, con la partita inaugurale a Città del Messico e la finale prevista nell'area metropolitana di New York, rendendo la città un epicentro di festeggiamenti sportivi.

Le mostre sportive a New York

A rafforzare l'offerta culturale sportiva, il museo ospita in parallelo un'altra significativa esposizione: 'National Pastime: The Baseball Show'. Questa mostra, in corso fino al dodici luglio, celebra la ricca storia delle squadre di baseball di New York, tra cui le leggendarie Mets, Yankees e Brooklyn Dodgers. L'esposizione include oltre settecento cimeli autentici, utilizzati in partita da icone dello sport come Babe Ruth, Mickey Mantle, Yogi Berra e Derek Jeter, offrendo ai visitatori un'immersione profonda nella cultura sportiva della città e un contesto ideale per apprezzare l'attrazione duratura per gli oggetti sportivi storici.