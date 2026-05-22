A New York, una lotteria è stata organizzata per mettere in palio mille biglietti per le partite dei prossimi Mondiali di calcio. Gli incontri si terranno al MetLife Stadium nel New Jersey. I biglietti, riservati ai residenti, potranno essere acquistati al prezzo simbolico di 50 dollari ciascuno, una cifra inferiore ai costi di mercato, paragonata a "cinque caffè a New York". L'iniziativa mira a rendere l'evento sportivo globale più accessibile, superando le barriere economiche.

Dettagli e Requisiti della Lotteria

La lotteria ufficiale si aprirà lunedì 25 maggio alle ore 10 e si chiuderà sabato 30 maggio a mezzanotte.

Possono partecipare i residenti di New York da almeno quindici anni. Le iscrizioni sono consentite una volta al giorno, con un limite massimo di cinquantamila registrazioni giornaliere. I biglietti coprono sette incontri: cinque partite della fase a gironi e due degli ottavi di finale. Per ciascuna partita, circa centocinquanta biglietti saranno disponibili nella tribuna superiore. L'offerta include il trasporto in autobus andata e ritorno, facilitando l'accesso allo stadio.

Acquisto, Consegna e Misure Anti-Bagarinaggio

I vincitori saranno notificati mercoledì 3 giugno e avranno quarantotto ore per acquistare fino a due biglietti ciascuno, sempre a 50 dollari. Per contrastare il bagarinaggio e garantire l'uso ai residenti, i biglietti saranno non trasferibili e verranno consegnati direttamente al momento dell'imbarco sull’autobus.

Questa misura previene la rivendita sul mercato secondario. L'iniziativa è resa possibile dalla collaborazione con il Comitato organizzatore New York–New Jersey.

Obiettivo: Accessibilità e Inclusione Sociale

L'iniziativa offre ai residenti la possibilità di partecipare a un evento mondiale a prezzi accessibili. L'obiettivo è garantire che lavoratori e famiglie possano assistere alle partite, evitando che i biglietti finiscano sul mercato secondario, dove i prezzi lievitano. Questa politica di prezzi calmierati è un passo verso una maggiore inclusione nel mondo dello sport.

Partite Incluse ed Esclusione della Finale

I mille biglietti in palio riguarderanno sette delle otto partite ospitate al MetLife Stadium.

È importante notare che la finalissima del 19 luglio è esclusa da questa offerta. I prezzi per un singolo biglietto della finale possono superare i 33.000 dollari, evidenziando la disparità che l'iniziativa intende mitigare per gli altri incontri. Verifiche rigorose della residenza e consegna diretta dei biglietti sull’autobus assicureranno che i beneficiari siano residenti idonei, garantendo l'equità.