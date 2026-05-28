La Seleção è in forte apprensione a meno di due settimane dall'inizio dei Mondiali 2026. La stella del calcio brasiliano, Neymar, ha riportato una lesione muscolare di grado II al polpaccio destro, un infortunio che mette a serio rischio la sua partecipazione ai primi impegni ufficiali della Coppa del Mondo.

La Confederazione brasiliana di calcio (CBF) ha confermato la diagnosi dopo gli esami approfonditi svolti nel ritiro della nazionale a Granja Comary, Teresópolis. Il medico della nazionale, Rodrigo Lasmar, ha dichiarato che il giocatore dovrà osservare un periodo di recupero di almeno due o tre settimane e sarà sottoposto a un monitoraggio quotidiano da parte dello staff medico.

L'infortunio si è manifestato dopo che Neymar aveva già accusato fastidi a seguito della partita del Santos contro il Coritiba, disputata il 17 maggio. La situazione, inizialmente sottovalutata con una diagnosi di edema di due millimetri da parte del Santos, si è progressivamente aggravata. Gli accertamenti effettuati con la nazionale hanno purtroppo evidenziato una lesione ben più seria, di grado II, al polpaccio destro.

Implicazioni sul calendario della Seleção

Lo stop forzato di due-tre settimane esclude automaticamente Neymar dai prossimi due test amichevoli di preparazione. Il Brasile affronterà Panama domenica 31 maggio al Maracanã e successivamente l'Egitto il 6 giugno a Cleveland. Ma la preoccupazione maggiore riguarda l'esordio mondiale della Seleção, fissato per il 13 giugno contro il Marocco, per il quale la presenza dell'attaccante è ora fortemente in dubbio.

La risonanza magnetica ha definitivamente escluso l'ipotesi di un semplice edema, confermando la lesione di secondo grado. Questa diagnosi ribadisce la previsione di un ritorno in campo non prima di due o tre settimane, lasciando la nazionale brasiliana in attesa e con il fiato sospeso per le condizioni del suo fuoriclasse in vista dell'importante appuntamento mondiale.