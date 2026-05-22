Con le grandi montagne ancora da affrontare, Jonas Vingegaard si conferma l’indiscusso favorito del Giro d’Italia 2026. Il campione danese si è fatto trovare pronto nei momenti chiave fin qui offerti della corsa, conquistando vittorie importanti negli arrivi in salita di Blockhaus e Corno alle Scale. Tuttavia, il margine accumulato non è stato così ampio come molti esperti avevano pronosticato, anche a causa di una prestazione leggermente al di sotto delle aspettative nella cronometro di Massa, che ha mantenuto la classifica generale più aperta ed equilibrata del previsto.

'Da Vingegaard mi aspetto di più'

Intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Nibali ha riconosciuto il valore e il ruolo da favorito di Vingegaard, ma ha sottolineato che la sfida al successo finale rimane tutt’altro che risolta. "Vingegaard è il favorito e probabilmente vincerà ma il Giro non è ancora chiuso, e da lui mi aspetto molto di più", ha spiegato il campione siciliano con la consueta lucidità.

Nibali ha dichiarato di ammirare il danese: "Mi piace moltissimo". L'ex campione ha però fatto qualche puntualizzazione sul modo di correre di Vingegaard in questo Giro d'Italia, soffermandosi su alcune scelte fatte durante la tappa di Corno alle Scale. "Ha vinto i due arrivi in salita.

Però, soprattutto rispetto a Felix Gall, non ha fatto davvero il vuoto", ha osservato.

'Giusto vincere quando si può'

L’ex campione ha aggiunto che nella seconda occasione Vingegaard non ha dato cambi all’austriaco Gall, limitandosi a rimanere a ruota per poi involarsi verso il successo all'ultimo chilometro. "Nella politica non scritta del ciclismo, sono cose che non si dovrebbero fare. Però le vittorie sono vittorie. Contano, è giusto andarle a conquistare quando si può", ha concluso Nibali.

Le parole di Nibali tracciano un quadro realistico della situazione, evidenziando da un lato il talento e la determinazione di Vingegaard, dall’altro la necessità, per il campione danese, di aumentare il controllo della corsa nelle tappe decisive.

La sfida al Giro d’Italia dunque resta aperta nonostante i favori del pronostico tutti sul capitano della Visma Lease a Bike, con le grandi montagne che avranno l’ultima parola su chi potrà vestire la maglia rosa.

Le grandi salite alpine del Giro d'Italia iniziano sabato 23 maggio con la 14° tappa, da Aosta a Pila. Il percorso prevede le salite di Saint Barthelemy, Doues, Lin Noir, Verrogne e l'arrivo a Pila al termine di un'ascesa di 16 chilometri al 7% di pendenza media. Dopo una tappa per velocisti a Milano e il terzo giorno di riposo, gli uomini di classifica torneranno in scena martedì 26 maggio per l'arrivo a Carì, in Svizzera.

Le tappe di Andalo e Pieve di Soligo faranno da cuscinetto prima del gran finale, che prevede il tappone dolomitico con Passo Duran, Forcella Staulanza, Passo Giau, Passo Falzarego e l'arrivo a Piani di Pezzè e infine la doppia scalata a Piancavallo nella ventesima tappa.

Dal Friuli ci si sposterà velocemente verso Roma, dove domenica 31 maggio si concluderà la corsa rosa.