I New York Knicks continuano a stupire nelle finali della Eastern Conference NBA, consolidando il loro momento di forma eccezionale. Hanno sconfitto nuovamente i Cleveland Cavaliers con un netto 109-93, portandosi così sul cruciale 2-0 nella serie. Questo successo, che segue la straordinaria rimonta di Gara 1 conclusasi ai supplementari, rafforza notevolmente le ambizioni della franchigia newyorkese. I Knicks, che non raggiungono una finale NBA dal lontano 1999, ora inseguono con determinazione un titolo che manca da oltre cinquant’anni, un traguardo storico che sembra sempre più alla loro portata.

Il quintetto di New York sta vivendo un periodo d'oro, vantando ora ben nove vittorie consecutive nella post-season, una striscia iniziata dopo l'ultima sconfitta nei playoff contro Atlanta. In Gara 2, Jalen Brunson ha offerto una prestazione magistrale, dimostrando grande regia e chiudendo con 19 punti e 14 assist, senza la necessità di compiere gesti individuali eroici. I Cleveland Cavaliers, al contrario, hanno mostrato segni di affaticamento, specialmente nella seconda metà del match, dove i Knicks hanno saputo piazzare un parziale rivelatosi decisivo. Le prossime due sfide si sposteranno in Ohio, nel tentativo di Cleveland di replicare la rimonta già riuscita nel turno precedente contro i Detroit Pistons, ribaltando uno svantaggio di 0-2.

Il dominio dei Knicks e le difficoltà dei Cavaliers

La svolta di Gara 2 è arrivata nel terzo quarto, quando i Knicks hanno imposto un devastante parziale di 18-0, che ha definitivamente spezzato l'equilibrio di un primo tempo altrimenti combattuto. I Cleveland Cavaliers hanno pagato a caro prezzo una serata particolarmente negativa al tiro, registrando un misero 26% da tre punti e un 69% ai tiri liberi. A ciò si è aggiunta una scarsa produttività dalla panchina, che ha realizzato un solo canestro su quindici tentativi dalla lunga distanza. Il leader dei Cavaliers, Donovan Mitchell, è apparso visibilmente affaticato e limitato nei movimenti, tanto da far ipotizzare a diversi osservatori un possibile problema fisico che ne sta condizionando la performance.

Nonostante l'attuale situazione complicata, i Cleveland Cavaliers possono ancora aggrapparsi alla speranza di una rimonta. Hanno già dimostrato di potercela fare, come accaduto nella serie precedente contro i Detroit Pistons, dove sono riusciti a ribaltare uno svantaggio di 0-2. Tuttavia, per evitare che la serie si concluda prematuramente, la squadra dovrà necessariamente attingere a nuove riserve di energia e trovare soluzioni tattiche efficaci per contrastare l'offensiva dei Knicks.

Prossimi appuntamenti e scenari futuri

Con la serie che si sposta ora a Cleveland, l'attenzione è tutta puntata su Gara 3, in programma sabato, e Gara 4, che si terrà lunedì. I New York Knicks, forti del loro doppio vantaggio, mirano a chiudere la serie il prima possibile per assicurarsi un posto nella tanto agognata finale NBA, un traguardo che manca da oltre due decenni.

Per i Cleveland Cavaliers, al contrario, le prossime due partite rappresentano un vero e proprio bivio cruciale. Solo una reazione immediata e convincente potrà riaprire i giochi, scongiurando una rapida eliminazione e rimandando le inevitabili domande sul futuro della squadra e dei suoi principali protagonisti, che potrebbero emergere con forza in caso di sconfitta.