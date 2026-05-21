Nel percorso di avvicinamento all’America’s Cup del 2027, l’Italia ospiterà una nuova tappa preliminare oltre a quella già in corso a Cagliari. Dal 24 al 27 settembre, infatti, sarà Napoli a fare da palcoscenico alle regate di avvicinamento alla prestigiosa competizione velica. Ad annunciarlo è stato il ministro per lo Sport Andrea Abodi.

A sfidarsi saranno gli stessi equipaggi già protagonisti a Cagliari, in gara sulle imbarcazioni AC40.

"L'Italia raddoppia! La seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38th America's Cup si svolgerà nella splendida cornice di Napoli dal 24 al 27 settembre - spiega Abodi -.

La città partenopea si prepara, così, a una prima prova generale nel suo affascinante specchio d'acqua, un battesimo che ha tanti significati, che dà il senso della collaborazione tra le Istituzioni e della rinascita di un luogo, Bagnoli, che da oltre trent'anni è rimasto abbandonato a sé stesso".

Il ministro ha poi sottolineato il valore simbolico e strategico dell’evento per il territorio e per il Paese.

"È anche il senso della bellezza dei luoghi che ci accolgono, di un destino annunciato perché non potevamo non rimanere in Italia. La predisposizione della città, delle sue istituzioni, a far apprezzare non solo quello che il mare offre, ma anche quello che questo evento rappresenta, sostanzia ciò che inizialmente era un sogno, un'idea, che poi è diventato un progetto nel quale il Governo ha investito con la consapevolezza di generare valore, sviluppo, attrattività, investimenti, turismo, socialità e nuove opportunità per tutti, a partire dai giovani".

"America's Cup - sottolinea il ministro - ha attraversato i secoli consolidando il suo valore universale e Napoli è, dopo Cagliari, tappa di un percorso iniziato poco più di un anno fa con l'assegnazione dell'organizzazione, che sta procedendo con concretezza e puntualità, giorno dopo giorno, mantenendo la rotta nel percorso di avvicinamento a quello che sarà nel 2027 l'evento velico più importante al mondo".