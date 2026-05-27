L’Udinese sceglie la continuità e riparte dall’esperienza di Daniele Padelli. Il club friulano ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto del portiere fino al 30 giugno 2027, confermando così una delle figure più rappresentative dello spogliatoio bianconero.
Per l’estremo difensore si tratterà dell’ottava stagione complessiva con la maglia dell’Udinese, la sesta consecutiva, a testimonianza del ruolo centrale che continua ad avere all’interno del gruppo.
Nel comunicato diffuso dalla società, il club ha evidenziato non solo le qualità professionali del giocatore, ma anche il suo peso umano all’interno della squadra.
Nonostante il limitato impiego nell’ultima stagione, Padelli si è fatto trovare pronto nelle due occasioni in cui è stato chiamato in causa, confermando affidabilità ed esperienza.
Il rinnovo rappresenta quindi una scelta precisa della società, intenzionata a mantenere in rosa leadership e conoscenza dell’ambiente.
Nato il 25 ottobre 1985, Padelli potrebbe inoltre diventare il calciatore più anziano della prossima Serie A. Un primato legato anche al futuro di Luka Modrić, nato il 9 settembre dello stesso anno: la permanenza del centrocampista croato nel campionato italiano resta infatti incerta, complice la fase di cambiamenti che sta attraversando il Milan.