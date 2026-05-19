Gianluca Pagliuca ha voluto celebrare con particolare emozione il trentacinquesimo anniversario dello storico Scudetto conquistato con la Sampdoria nel 1991. Questo traguardo, che rimane unico e irripetibile nella storia del club genovese, è stato ricordato dal portiere blucerchiato con orgoglio e profondo affetto. Il ricordo di quella stagione leggendaria è ancora vivido per Pagliuca, che fu protagonista di parate decisive e parte integrante di un gruppo unito e determinato, capace di scrivere una pagina indelebile nel calcio italiano.

L'impresa irripetibile del 1991: un ricordo indelebile

Pagliuca ha sottolineato come quella vittoria rappresenti “il momento più bello della mia carriera”, un’affermazione che evidenzia la grandezza di quell’impresa. In quella stagione, la Sampdoria, sotto la guida sapiente di Vujadin Boskov, riuscì a imporsi su squadre blasonate e di grande tradizione come il Milan, il Napoli, l'Inter e la Juventus. Il successo fu frutto di un gioco efficace, basato su schemi precisi e una coesione di squadra rara, elementi che permisero ai blucerchiati di superare ogni ostacolo. Il portiere ricorda con particolare emozione la parata su rigore di Lothar Matthäus nella sfida decisiva contro l’Inter, un episodio che segnò una svolta fondamentale e spianò la strada verso la conquista del titolo.

Una squadra, una vera famiglia

L’atmosfera che si respirava nello spogliatoio della Sampdoria di allora è stata descritta da Pagliuca come quella di una grande famiglia, un ambiente dove il divertimento e la complicità erano all'ordine del giorno. “Ci siamo divertiti un mondo, serate, feste, cene, scherzi, si arrivava al campo sempre sorridendo”, ha raccontato il portiere, evocando un’immagine di spensieratezza e unità. Quel gruppo, composto da un mix vincente di giovani talenti e giocatori esperti, seppe creare un legame profondo che andava ben oltre il rettangolo verde, trasformandosi in una vera e propria fratellanza.

Il trionfo blucerchiato: un miracolo sportivo

Il trionfo della Sampdoria nel 1991 è ancora oggi ricordato come un autentico miracolo sportivo, un’impresa che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

La squadra, guidata da due icone come Gianluca Vialli e Roberto Mancini, seppe imporsi in un campionato dominato da colossi calcistici. La celebre parata di Pagliuca su Matthäus è rimasta impressa nella memoria collettiva come il simbolo per eccellenza di quella straordinaria cavalcata. Il contesto dell’epoca, con un calcio italiano al suo apice e considerato il migliore al mondo, rende ancora più straordinario e significativo il successo blucerchiato, elevandolo a leggenda.