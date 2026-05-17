Raffaele Palladino ha espresso grande soddisfazione per la qualificazione dell’Atalanta alla UEFA Conference League, un traguardo raggiunto nonostante la sconfitta casalinga contro il Bologna. Il tecnico ha evidenziato come questo risultato fosse tutt’altro che scontato, specialmente in considerazione della posizione iniziale della squadra in classifica.

Il cammino verso l'Europa

«Al mio arrivo avevo l’obiettivo di riportare l’Atalanta in zona Europa e l’ho fatto. Non era un risultato così scontato», ha affermato Palladino. Il tecnico ha ricordato che la squadra si trovava al tredicesimo posto e che il cambio in panchina aveva generato numerose difficoltà interne.

«Abbiamo recuperato tanti punti alle squadre davanti a noi, abbiamo remato tutti dalla stessa parte», ha aggiunto, sottolineando lo spirito di gruppo che ha reso possibile il sorpasso in classifica e il raggiungimento dell'obiettivo europeo.

Rammarico per la prestazione, ma fiducia nel collettivo

Nonostante l'importante qualificazione, Palladino non ha nascosto il proprio rammarico per la prestazione offerta nell'ultima gara casalinga. «Volevamo associare la qualificazione europea alla prestazione e al risultato positivo davanti ai nostri tifosi», ha dichiarato. Il tecnico ha poi analizzato il calo di tensione: «Con lo scorrere dei minuti ho notato il calo di attenzione e tensione: non abbiamo capito quello che è successo sul presunto fallo da cui è nata la punizione della sconfitta».

Riguardo le scelte tecniche, l'allenatore ha motivato gli innesti dalla panchina: «Avrei voluto inserire Samardzic e Scamacca, ma sono stato costretto a cambi forzati a causa dell'emergenza. È tornato Bakker in una posizione non sua, siamo felici del suo ritorno in campo. I cambi sono in funzione di quello che vedo durante la partita, non sono messaggi alla società. Musah a sinistra ha fatto bene».

Il rapporto con la dirigenza

Palladino ha voluto evidenziare il clima positivo e la sintonia con la proprietà. «Come c’è magia nello spogliatoio, c’è un rapporto bellissimo, di grande stima e cordialità con Antonio e Luca Percassi e Stephen Pagliuca. Mi sono sempre vicini, mi sostengono anche nelle difficoltà», ha concluso il tecnico, sottolineando la fiducia reciproca.

Il contesto della qualificazione in Conference League

La qualificazione dell'Atalanta alla prossima UEFA Conference League è stata ottenuta nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Bologna. Decisivo è stato il vantaggio negli scontri diretti, consolidato dalla vittoria per 2-0 nella gara d'andata. Questo esito ha permesso di blindare matematicamente il settimo posto in classifica, assicurando così l'accesso alla competizione europea.