Il Milan ha ufficialmente intrapreso una profonda rifondazione tecnica, inaugurando un "anno zero" dopo l'addio a Massimiliano Allegri. Per la panchina rossonera, il nome in pole position è Andoni Iraola, attuale tecnico del Bournemouth con contratto in scadenza. Un incontro decisivo con il club potrebbe svolgersi a Londra.

Iraola: il profilo scelto da Ibrahimovic e Cardinale

Il tecnico basco è considerato il candidato ideale per guidare il nuovo corso del Milan. Apprezzato da Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, Iraola ha dimostrato di saper far crescere le squadre.

La sua gestione ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League, nonostante cessioni importanti e un bilancio positivo di oltre 129 milioni di euro, a testimonianza di una gestione oculata.

Alternative e prossimi passi per la panchina

Oltre a Iraola, nel casting per la panchina rossonera figurano profili internazionali come Xavi Hernández e Thiago Motta, sebbene quest'ultimo appaia meno probabile. Il Milan ha già avviato un primo approccio con l'entourage di Iraola circa dieci giorni fa. Nelle prossime ore, un incontro cruciale a Londra, con Ibrahimovic direttamente coinvolto, potrebbe definire la scelta del nuovo tecnico.

Contatti avanzati e la visione del Milan

Andoni Iraola è il nome prioritario nella lista del Milan per la panchina post-Allegri, con contatti già avviati.

Il tecnico spagnolo, reduce da una stagione di successo in Premier League, rafforza la sua candidatura, e il Milan sembra in vantaggio sul Crystal Palace. Il club ha già incontrato Iraola a Londra la scorsa settimana. La società punta su un profilo giovane, con idee chiare e un calcio moderno e propositivo, in linea con la visione di Cardinale e Ibrahimovic.