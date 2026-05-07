Jasmine Paolini, la campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, ha inaugurato con successo la sua campagna di difesa del titolo al prestigioso Foro Italico. L'esordio romano ha visto la tennista italiana affrontare e superare la tenace francese Leolia Jeanjean in una battaglia estenuante durata quasi tre ore. Il punteggio finale, 6-7, 6-2, 6-4, testimonia la grande intensità dell'incontro e la straordinaria capacità di reazione di Paolini. Dopo aver ceduto il primo set al tie-break, l'azzurra ha saputo rimontare con determinazione, galvanizzata dal calore del pubblico di casa, dimostrando una resilienza notevole e una chiara volontà di proseguire il suo percorso nel torneo.

La sfida ha preso il via con un primo set estremamente equilibrato, dove la francese Jeanjean ha mostrato un tennis solido, sfruttando al meglio le opportunità a sua disposizione e imponendosi con merito al tie-break. Tuttavia, Paolini non si è lasciata abbattere dal parziale svantaggio. Con una reazione veemente, ha cambiato marcia nel secondo set, dominando gli scambi e chiudendo con un perentorio 6-2. Nel terzo e decisivo parziale, l'atleta italiana ha mantenuto una concentrazione impeccabile, gestendo i momenti cruciali e sigillando la vittoria con un 6-4 che le ha garantito l'accesso al terzo turno del torneo romano.

Le dichiarazioni di Jasmine Paolini dopo il match

Al termine dell'incontro, visibilmente soddisfatta ma anche provata dalla fatica, Jasmine Paolini ha condiviso le sue impressioni e la sua gioia per il risultato conseguito e per l'atmosfera vibrante del Foro Italico.

"All'inizio ero contratta e tesa", ha ammesso la tennista, evidenziando la pressione dell'esordio. "Ce l'abbiamo fatta, sono contenta di avere un'altra opportunità per giocare questo incredibile torneo, più partite riesco a fare meglio è, non capita di giocare con così tanto pubblico e sono felice di avere un'altra occasione". Le sue parole hanno sottolineato l'importanza di poter disputare ulteriori match in un contesto così prestigioso e appassionante, davanti a una platea così numerosa e partecipe, un'esperienza che arricchisce il suo percorso agonistico.

Prossimi impegni e altre sorprese del torneo

Con questa vittoria fondamentale, Jasmine Paolini si proietta ora verso il terzo turno, dove affronterà la forte belga Elise Mertens.

Il bilancio dei precedenti scontri diretti tra le due giocatrici pende a favore di Mertens, che ha collezionato quattro successi su cinque incontri disputati, preannunciando una sfida di alto livello tecnico e tattico. Il torneo romano, inoltre, continua a regalare emozioni e sorprese. Tra queste, spicca l'eccezionale percorso della giovane qualificata Noemi Basiletti, numero 320 WTA, che ha saputo imporsi sull'esperta Ajla Tomljanovic. Basiletti si prepara ora a un confronto affascinante contro Elina Svitolina, campionessa e numero 10 al mondo, già vincitrice a Roma nel 2017. Gli Internazionali d’Italia si confermano, dunque, un palcoscenico di grande risonanza, capace di mettere in luce sia le protagoniste affermate del circuito sia le nuove, promettenti stelle del tennis internazionale.