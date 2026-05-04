“È un torneo che l’anno scorso mi ha dato tutto quello che poteva darmi. Sono felice e carica, spero di esprimermi bene fin dal debutto”.

Così Jasmine Paolini, campionessa in carica agli Internazionali, a margine dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica dedicato alle nazionali vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis.

“È sempre bello ed è sempre un onore essere ricevuti al Quirinale. Il Presidente ci ha augurato il meglio, ma è una giornata che celebra il tennis e i successi dell’anno scorso, che non sono mai scontati.

Dietro c’è tanto lavoro ed è un riconoscimento per tutte noi”, ha aggiunto Paolini. Parlando del possibile percorso al Foro Italico, ha poi sottolineato di pensare “solo alla prossima partita, non guardo il tabellone”.

Prospettive di crescita e ambizione

Il sentimento di gratitudine verso il torneo si accompagna a uno sguardo decisamente fiducioso verso il futuro. Paolini intende capitalizzare l’esperienza romana per affrontare con rinnovato slancio i prossimi impegni, mantenendo alta la motivazione e la concentrazione.

La stagione di Jasmine Paolini si inserisce in un percorso di crescita costante. Nel 2025, la conquista del titolo agli Internazionali BNL d’Italia ha rappresentato una svolta significativa nella sua carriera.

L'inizio del 2026 l'ha vista impegnata con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il suo gioco, anche grazie al supporto di Sara Errani nel suo team tecnico.

Questi elementi delineano un quadro di continuità e ambizione: Paolini non solo valorizza ciò che ha vissuto a Roma, ma guarda avanti con la volontà di confermare e superare i traguardi già raggiunti, puntando a nuovi e più elevati obiettivi nel circuito professionistico.