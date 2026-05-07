Jasmine Paolini ha ottenuto l'accesso al terzo turno degli Internazionali d'Italia, superando la francese Leolia Jeanjean in una partita combattuta sul campo centrale. La tennista italiana ha ammesso di aver provato una forte tensione durante l'incontro, culminata in un'emozione palpabile nel finale. “C'è stata un po' di emozione alla fine della partita perché avevo cominciato bene, poi ho avuto qualche dubbio ed ero nervosa in campo. È stato difficile. Quando è così tutto diventa più faticoso”, ha dichiarato Paolini, sottolineando l'importanza di giocare sul centrale: “Tornare sul centrale è sempre bello”.

La sfida non è stata affatto semplice per la numero uno d'Italia, che ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set. Il punteggio finale, 6-7, 6-2, 6-4, testimonia le notevoli difficoltà incontrate e la grande determinazione mostrata dalla tennista per ribaltare la situazione. Paolini ha riflettuto sulla sua prestazione: “All'inizio ero contratta e tesa. Ce l'abbiamo fatta, sono contenta di avere un'altra opportunità per giocare questo incredibile torneo, più partite riesco a fare meglio è, non capita di giocare con così tanto pubblico e sono felice di avere un'altra occasione”. Riguardo al futuro, ha aggiunto: “Anche il primo allenamento che ho fatto mi ha dato tanta energia, poi la prossima gara con Mertens sarà tesissima.

Dovrò sicuramente sbagliare meno di oggi”. Interrogata sulle pressioni attuali rispetto agli anni passati, Paolini ha risposto con chiarezza: “Sono contentissima di essere in questa posizione, anche se a inizio anno avevo delle aspettative e alcune cose non sono andate come dovevano, ora sto lavorando per migliorare. Ma non mi cambierei mai con la Jasmine di prima”.

La sfida con Elise Mertens

Nel terzo turno, Jasmine Paolini affronterà la belga Elise Mertens, un incontro che si preannuncia particolarmente impegnativo. Le due atlete si sono già confrontate cinque volte in carriera, con un bilancio nettamente a favore di Mertens, che ha conquistato quattro vittorie nei precedenti scontri diretti.

Paolini è pienamente consapevole della difficoltà della prossima gara, definendola “tesissima”. La sua determinazione e la costante voglia di migliorare saranno fattori cruciali per cercare di superare un'avversaria di grande esperienza e solidità.

Gli altri protagonisti italiani al Foro Italico

La giornata agli Internazionali d'Italia ha riservato anche altre emozioni, con la giovane Noemi Basiletti protagonista di un'autentica impresa. La numero 320 del ranking WTA ha sconfitto a sorpresa Ajla Tomljanovic e si prepara ora ad affrontare la campionessa ucraina Elina Svitolina, già vincitrice a Roma nel 2017. Per Jasmine Paolini, la stagione romana è stata finora ricca di successi: nel 2025 ha trionfato nel singolare contro Coco Gauff e, in doppio con Sara Errani, ha conquistato due titoli consecutivi, nel 2024 e nel 2025.

Il torneo prosegue con grande attesa anche per altri tennisti italiani come Lorenzo Sonego, che affronterà Ignacio Buse, e per il derby tra Luca Nardi e Andrea Pellegrino, che si contenderanno un posto nel tabellone principale.