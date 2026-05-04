Il giovane talento del ciclismo francese, Paul Seixas, ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione al prossimo Tour de France. A soli diciannove anni, il corridore della Decathlon CMA CGM si appresta a diventare il più giovane ciclista a prendere parte alla Grande Boucle negli ultimi ottantanove anni, un evento che segna un momento storico per lo sport.

L'annuncio, attesissimo, è stato diffuso attraverso i canali social della sua squadra. In un video toccante girato nella casa dei nonni in Alta Savoia, Seixas ha condiviso la notizia speciale: "Il prossimo luglio correrò davvero una gara".

Alla domanda della nonna, che con intuito ha chiesto "Il Tour de France?", il giovane ha risposto con un semplice ma significativo "Sì".

Questa decisione non giunge inaspettata, considerando l'inizio di stagione straordinario di Seixas. Nel 2026, al suo secondo anno da professionista, il ciclista lionese ha già collezionato ben sette vittorie. Tra i suoi successi spiccano le affermazioni al Giro dei Paesi Baschi e alla Freccia Vallone, oltre a un prestigioso secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi, dove è stato l'unico in grado di competere con il campione del mondo Tadej Pogacar. Il debutto di Seixas al Tour è fissato per il 4 luglio a Barcellona, città che ospiterà la partenza della corsa più importante del calendario ciclistico mondiale.

Un talento precoce e grandi aspettative

Il percorso di Paul Seixas è seguito con grande attenzione da appassionati e addetti ai lavori, che vedono in lui la concreta speranza di un ritorno di un vincitore francese al Tour de France, un'attesa che si protrae dal lontano 1985. La sua squadra, la Decathlon CMA CGM, ha ponderato attentamente la scelta di farlo debuttare così giovane, bilanciando le opportunità di crescita con i rischi intrinseci legati a una pressione agonistica di tale entità. Seixas, originario di Lione, ha già dimostrato una notevole capacità di reggere il confronto con i migliori, come testimoniato dai suoi eccellenti risultati nelle classiche delle Ardenne e nelle corse a tappe di inizio stagione.

Il Tour de France 2026 prenderà il via da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Per Seixas, questa sarà la sua prima partecipazione a una grande corsa a tappe, un salto di qualità cruciale nella sua promettente carriera. Il giovane corridore ha più volte espresso il suo sogno più grande: vincere il Tour de France, alimentando così le speranze dei tifosi francesi di vedere finalmente un connazionale sul gradino più alto del podio dopo decenni di attesa.

Il dibattito sul debutto di Seixas

La scelta di far debuttare Paul Seixas al Tour de France ha generato un acceso dibattito in Francia. Da un lato, prevale l'entusiasmo per il suo talento precoce e la possibilità concreta di interrompere un digiuno che dura dal trionfo di Bernard Hinault nel 1985; dall'altro, non mancano le preoccupazioni per il potenziale rischio di sovraccaricare un atleta così giovane.

Seixas sarà il primo francese a conquistare una corsa a tappe WorldTour dal 2007, anno in cui Christophe Moreau si impose al Critérium du Dauphiné. Il suo debutto alla Grande Boucle rappresenta anche la prima volta che affronta una gara di oltre otto giorni, configurandosi come un banco di prova decisivo per il suo futuro nel ciclismo professionistico.

Il ciclismo francese, dopo il successo di Pauline Ferrand-Prévot al Tour de France Femmes nel 2025, guarda ora a Seixas come a un possibile protagonista della rinascita anche nella categoria maschile. La sua partecipazione al Tour de France sarà seguita con grandissima attenzione, sia per le intrinseche aspettative sportive sia per il profondo significato simbolico che potrebbe assumere per l'intero movimento ciclistico nazionale.