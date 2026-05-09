Paula Blasi, ventitré anni, ha scolpito il proprio nome nella storia del ciclismo femminile spagnolo, conquistando la Vuelta Femenina alla sua prima partecipazione assoluta. Un’impresa memorabile, culminata con una straordinaria prova nell’ultima e decisiva tappa, che ha visto l’arrivo sull’iconico Alto de Angliru, salita affrontata per la prima volta dalle donne, rendendo il suo successo ancora più significativo.

La conquista dell'Angliru: una tappa leggendaria

La tappa finale si è rivelata il vero spartiacque di questa edizione della Vuelta Femenina.

La ciclista dell’UAE Team ADQ ha dimostrato determinazione e forza eccezionali, tagliando il traguardo in seconda posizione. Nonostante la vittoria di tappa sia andata alla svizzera Petra Stiasny, la prestazione di Blasi è stata sufficiente per accumulare un distacco cruciale e superare in classifica generale la precedente leader, Anna Van der Breggen. Questa performance leggendaria le ha permesso di indossare la prestigiosa maglia rossa, simbolo del primato, e di assicurarsi il trionfo finale in una delle competizioni più ambite del panorama ciclistico internazionale.

L'omaggio del premier: un riconoscimento istituzionale

L’eco di questa vittoria storica ha raggiunto rapidamente le più alte sfere istituzionali.

In serata, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’impresa di Blasi, affidando il suo messaggio a un post sulla piattaforma X. “Ha scritto una pagina d’oro del nostro ciclismo”, ha dichiarato Sánchez, sottolineando l’importanza del risultato. Ha poi aggiunto: “Prima spagnola a vincere la Vuelta Femenina, con una prova leggendaria sull’Angliru, un colosso che ha aperto le sue porte per la prima volta al ciclismo femminile. Qui hanno fatto la storia grandi campioni; oggi, finalmente, questa leggenda ha anche il nome di una donna”. Parole che evidenziano non solo il valore sportivo, ma anche l’impatto culturale e sociale di questa vittoria.

L'Alto de Angliru: un simbolo di sfida e trionfo

La vittoria di Blasi assume un valore simbolico inestimabile, legandosi al mito dell’Alto de Angliru. Questa salita, universalmente riconosciuta come una delle più temute e impegnative della penisola iberica, ha rappresentato un banco di prova estremo per le atlete. La sua inclusione per la prima volta nel percorso della Vuelta Femenina 2026 ha segnato una svolta storica per il ciclismo femminile. L’Angliru è noto per le sue pendenze proibitive, che in alcuni tratti raggiungono l’impressionante ventitré per cento, e per la sua lunghezza di circa dodici chilometri e mezzo. Affrontare e conquistare un tale "colosso" ha permesso alle donne di dimostrare appieno le proprie capacità e la propria resilienza su un terreno che, fino a questa edizione, era stato quasi esclusivamente riservato alle competizioni maschili.

Questo traguardo non è solo una vittoria personale per Blasi, ma un potente manifesto per l'uguaglianza e il riconoscimento nello sport.

Un successo che ridefinisce il ciclismo femminile

Il successo di Paula Blasi non è un semplice risultato sportivo, ma un vero e proprio traguardo storico che ridefinisce gli orizzonti del ciclismo femminile. La sua impresa sull'Alto de Angliru, una delle vette più iconiche e sfidanti del panorama ciclistico mondiale,ha dimostrato con forza che le atlete sono in grado di affrontare e superare le stesse difficoltà tecniche e fisiche tradizionalmente associate alle gare maschili. Questa vittoria non solo celebra il talento e la dedizione di una campionessa, ma apre nuove prospettive per il futuro del ciclismo femminile, ispirando nuove generazioni di atlete a sognare in grande e a conquistare traguardi un tempo ritenuti irraggiungibili.

La Vuelta Femenina del 2026 sarà ricordata come l'edizione in cui il "colosso" dell'Angliru è stato domato da una donna, segnando un'era di maggiore inclusione e riconoscimento per lo sport femminile.