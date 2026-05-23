La Lazio ha concluso il suo campionato di Serie A con una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Pisa allo Stadio Olimpico. Un successo siglato dalle reti di Fisayo Dele-Bashiru e, in modo particolarmente significativo, da Pedro, che ha firmato il gol decisivo nella sua ultima apparizione con la maglia biancoceleste.

La cronaca del primo tempo

La sfida ha preso il via con il Pisa che si è portato in vantaggio al 23’ minuto. È stato Stefano Moreo a sbloccare il risultato, insaccando di testa su un preciso cross di Aebischer, sorprendendo la retroguardia laziale e battendo il portiere Furlanetto.

La reazione della Lazio non si è fatta attendere. Dieci minuti dopo, al 33’, l'azione di Belahyane, che con un elegante tunnel sulla sinistra ha creato spazio, ha permesso a Dele-Bashiru di ricevere palla al limite dell'area. Con un piattone destro calibrato, il centrocampista ha superato Semper, mirando all’angolino e ristabilendo la parità. Il sorpasso biancoceleste è giunto appena due minuti più tardi, al 35’. Pedro, protagonista di un controllo palla delizioso, ha sistemato la sfera sul suo mancino e, con una mira impeccabile, ha indirizzato il tiro verso il palo lontano, non lasciando scampo a Semper. L'assist per la rete del vantaggio è stato fornito da Noslin, coronando così una rimonta rapida e spettacolare della squadra di casa.

Il contesto dell’addio di Pedro

Questa partita ha assunto un significato speciale per Pedro, che ha salutato la maglia biancoceleste in quella che è stata la sua ultima apparizione. L'attaccante spagnolo aveva espresso i suoi sentimenti alla vigilia dell'incontro, dichiarando la sua soddisfazione per il percorso compiuto con la Lazio e il desiderio di concludere la sua esperienza segnando un gol. Aveva inoltre sottolineato l'importanza di ritrovare un'unità profonda tra la squadra, i tifosi e la società, considerandola fondamentale per riportare il club ai vertici del calcio italiano. La sua rete decisiva ha rappresentato il perfetto epilogo per la sua avventura nella capitale.

Dettagli dell'incontro e l'omaggio al campione

L'incontro, valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, si è svolto sabato 23 maggio 2026, con fischio d'inizio alle ore 20.45, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Prima del fischio d'inizio, la Lazio ha voluto rendere omaggio a Pedro per il suo contributo al club, consegnandogli una targa commemorativa in occasione del suo commiato, un gesto che ha sottolineato il legame tra il giocatore e la società in questo momento significativo.