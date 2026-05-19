Dopo una giornata difficile sulla salita di Corno alle Scale che ha messo a dura prova corpo e mente, Giulio Pellizzari ha mostrato segnali di ripresa nella decima tappa del Giro d’Italia di ciclismo, la cronometro individuale di Massa. Il corridore della Red Bull, colpito da problemi di stomaco durante la tappa di domenica, è riuscito a completare la prova con un buon livello di performance, dimostrando che la situazione sta lentamente migliorando.

'Spero di poter continuare con fiducia'

Pellizzari aveva infatti sofferto non poco a causa dei disturbi fisici accumulati nella tappa precedente, definita come “dura sia fisicamente che mentalmente”.

Tuttavia, grazie al giorno di riposo concesso dal calendario, il corridore italiano ha potuto recuperare energie e affrontare la cronometro con maggiore serenità. “Sapevo che oggi dovevo soffrire,” ha dichiarato Pellizzari al termine della prova. “Penso di aver perso circa 25 watt rispetto al mio piano di ritmo, ma sono stato piuttosto veloce. Ora dobbiamo solo riprenderci e pensare alla giornata successiva.”

Queste parole evidenziano come il corridore sia riuscito a mantenere un buon ritmo e a salvaguardare una posizione di rilievo nella generale nonostante i problemi accusati. Alla fine della cronometro, Pellizzari ha chiuso in 18ª posizione, a 3’18” dal vincitore Filippo Ganna, mentre nella classifica generale occupa il nono posto, a più di tre minuti e mezzo dal leader Afonso Eulálio e a tre minuti dal grande favorito Jonas Vingegaard.

“Mi sento meglio,” ha aggiunto il corridore. “Domenica è stata davvero dura, ma ora mi sono ripreso. Mi sento nuovo. Certo, fare 50 minuti di cronometro è diverso dal sostenere quattro ore e mezza di gara e spero domani di sentirmi bene e poter continuare questo Giro con fiducia.”

'Domenica erano un po' fuori posto'

Anche il direttore sportivo di Red Bull, Zak Dempster, si è mostrato ottimista riguardo alla condizione del team. In un’intervista prima della tappa, Dempster aveva spiegato che il giorno di riposo è arrivato proprio al momento giusto per permettere a Pellizzari e al compagno Jai Hindley di recuperare dopo la domenica difficile.

“Non avevano grossi problemi. Erano solo un po’ fuori posto domenica,” ha affermato, sottolineando come nessuno fosse gravemente malato ma fosse necessario gestire con attenzione anche piccoli malesseri in un una corsa come il Giro d'Italia.

Il tecnico ha inoltre lodato la tenacia dei corridori nonostante le avversità: “Alla fine, possono essere orgogliosi di come hanno contenuto i distacchi in una situazione che non era perfetta.”

Con questa consapevolezza, il team spera ora di mantenere alta la concentrazione e lavorare per risalire nella classifica nelle prossime tappe. In sintesi, la cronometro di Massa ha rappresentato per Giulio Pellizzari un passo fondamentale verso il ritorno alla forma, confermando che, dopo le difficoltà incontrate, il corridore è pronto a proseguire il suo cammino nel Giro d’Italia con rinnovata determinazione.