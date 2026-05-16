La Sir Sicoma Monini Perugia ha brillantemente conquistato un posto nella finale di Champions League di volley maschile, superando con un perentorio 3-0 i polacchi del PGE Project Varsavia. L'incontro, disputato all'Inalpi Arena di Torino, ha visto la formazione italiana, già detentrice del prestigioso titolo europeo, imporre il proprio gioco con autorità fin dalle prime battute della semifinale. I parziali, chiusi rispettivamente a 25-19, 25-20 e 26-24, testimoniano la netta superiorità espressa in campo dai "Block Devils".

La partita è stata caratterizzata da un controllo quasi totale da parte di Perugia, che ha dimostrato grande solidità in ogni fondamentale, dall'attacco alla difesa.

La squadra ha mantenuto un ritmo elevato per la maggior parte dell'incontro, concedendo ai rivali polacchi solo una breve reazione nel finale del terzo set. In quel frangente, il PGE Project Varsavia è riuscito ad annullare un set-point alla squadra umbra, ma la determinazione di Perugia ha prevalso. La chiusura definitiva del match è arrivata grazie a un preciso ace di Plotnytskyi, che ha sigillato la vittoria e l'accesso alla finale.

Tra i singoli protagonisti della semifinale, spiccano le prestazioni di Ben Tara, autentico mattatore con ben 18 punti a referto, e di Loser, che ha contribuito con 10 punti. Anche Semeniuk K. e lo stesso Plotnytskyi hanno fornito un apporto significativo, entrambi con 10 punti.

Per la formazione polacca, il miglior realizzatore è stato Gomulka, autore di 19 punti, un dato che sottolinea la sua prova individuale nonostante la sconfitta della sua squadra. La regia sapiente di Giannelli ha orchestrato al meglio le azioni offensive di Perugia, dimostrando ancora una volta il valore del palleggiatore italiano.

Perugia attende la sfidante per il titolo europeo

Con la semifinale archiviata, la Sir Sicoma Monini Perugia si proietta ora verso l'atto conclusivo della massima competizione continentale per club. La finale, attesa con grande fermento, si disputerà sempre all'Inalpi Arena di Torino, con fischio d'inizio previsto per le 20:30 di domenica. L'identità dell'avversaria di Perugia sarà svelata al termine della seconda semifinale, che vedrà confrontarsi la formazione turca dello Ziraat Ankara e quella polacca dell'Aluron Zwarta Zawiercie.

Questo match serale determinerà chi avrà l'onore di sfidare i campioni in carica.

La squadra italiana, forte del titolo conquistato nella precedente edizione, si presenta all'appuntamento decisivo con l'obiettivo di confermare la propria egemonia nel volley europeo. La prestazione corale e la capacità di gestire i momenti di maggiore pressione, come dimostrato nel terzo set contro Varsavia, saranno elementi cruciali per affrontare la sfida finale. La finale di Champions League rappresenta non solo un'opportunità per aggiungere un altro trofeo alla bacheca, ma anche per consolidare ulteriormente la posizione di Perugia tra le assolute eccellenze della pallavolo maschile a livello internazionale.