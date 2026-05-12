Il Pescara, dopo la retrocessione in Serie C, sta definendo le strategie per il futuro. Il presidente Daniele Sebastiani ha fissato una data cruciale: il 31 maggio. Entro tale termine, eventuali imprenditori interessati all'acquisizione della società dovranno manifestare il proprio interesse. A partire dal primo giugno, qualora non dovessero concretizzarsi offerte, sarà lo stesso Sebastiani a garantire la continuità gestionale e a dare avvio alla programmazione della prossima stagione agonistica.

Programmazione futura e scadenze per la cessione

La decisione del presidente Sebastiani mira a stabilire un quadro chiaro per il futuro del club.

La scadenza del 31 maggio è intesa come un termine ultimo per sondare il mercato e valutare proposte concrete per la cessione del Pescara. Qualora non emergessero acquirenti idonei, la gestione rientrerebbe interamente nelle mani dell'attuale presidenza, con l'obiettivo primario di pianificare una stagione che possa riportare la squadra tra i cadetti.

Mercato in entrata e in uscita: Di Nardo e Fiorillo

Sul fronte del mercato, la posizione del bomber Di Nardo è particolarmente sotto i riflettori. Il giocatore, la cui valutazione supera i tre milioni di euro, ha infatti suscitato l'interesse di diverse società, generando un considerevole numero di richieste. Parallelamente, si fa strada un'ipotesi suggestiva: il possibile ritorno del portiere Fiorillo.

Questa eventualità potrebbe rappresentare un innesto di esperienza e affidabilità tra i pali.

Nonostante la difficoltà nell'accettare la retrocessione, il club sta operando con discrezione per costruire un progetto ambizioso. L'obiettivo dichiarato è quello di ottenere la promozione in Serie B già nella stagione sportiva successiva, lavorando in silenzio per porre le basi di un rapido ritorno tra i professionisti.