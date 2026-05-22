Oscar Piastri, pilota australiano di Formula 1, ha categoricamente smentito le voci che lo vorrebbero in Red Bull come possibile sostituto di Max Verstappen, riaffermando il suo impegno e la sua profonda fiducia nel progetto McLaren. Alla vigilia del Gran Premio del Canada, Piastri ha evidenziato come il suo percorso di crescita personale e quello del team siano in costante evoluzione, nonostante le sfide della stagione in corso.

Piastri ha ricordato l'episodio di dodici mesi fa in Canada, quando un contatto con il compagno di squadra Lando Norris sulla pit lane aveva minacciato l'armonia interna.

La situazione fu prontamente risolta dall'assunzione di responsabilità di Norris. Da allora, il pilota australiano ha continuato a perfezionarsi, affrontando anche le nuove complessità tecniche introdotte dai recenti cambi regolamentari. "Penso che molte delle lezioni che ho imparato in F1 siano ancora valide con queste vetture", ha spiegato Piastri, aggiungendo che "abbiamo dovuto imparare cose nuove, ma l'etica del lavoro e la dedizione rimangono cruciali".

Le nuove sfide e l'obiettivo del campionato

La stagione attuale presenta difficoltà inedite, in particolare nella gestione delle nuove power unit e delle mutevoli esigenze da gara a gara. "Ogni weekend è diverso, soprattutto per le richieste della vettura e del motore.

Ci sono molte cose su cui concentrarsi, il che a volte distrae dall'obiettivo del campionato, ma può essere positivo", ha dichiarato il pilota. Sebbene la pressione sia diversa rispetto alla stagione precedente, Piastri rimane determinato: "Vogliamo ancora vincere il campionato, ma quest'anno è tutto un po' diverso e ci sono molte sfide da affrontare".

L'australiano ha anche espresso piena fiducia nel percorso di sviluppo della McLaren, che negli ultimi anni ha dimostrato una notevole capacità di migliorare la monoposto durante la stagione. "Abbiamo trovato un buon metodo di lavoro per aggiornare la vettura e Miami lo ha dimostrato ancora una volta", ha affermato, ribadendo la convinzione che la squadra sia in grado di lottare per il titolo anche in questa stagione.

Piastri e il futuro in McLaren: nessuna trattativa con Red Bull

Recentemente, indiscrezioni di mercato avevano suggerito un possibile interesse della Red Bull per Piastri, qualora Verstappen decidesse di lasciare. Il pilota ha però smentito categoricamente ogni trattativa: "È una novità anche per me", ha dichiarato Piastri. "Non ci sono state discussioni, ma è lusinghiero. Spero che questo dimostri il mio valore come pilota, il che è positivo". Il venticinquenne ha poi ribadito la sua soddisfazione per il rapporto con McLaren: "Ho molta fiducia in questa squadra, credo che potremo vincere gare e, si spera, campionati in futuro. Sono molto felice dove sono".

Il CEO di McLaren, Zak Brown, ha a sua volta minimizzato le voci di mercato, enfatizzando l'obiettivo della scuderia di creare un ambiente in cui piloti e personale desiderino restare.

Brown ha affermato che non scambierebbe la coppia Piastri-Norris con nessun'altra sulla griglia, ribadendo la volontà di puntare su entrambi per il futuro. La McLaren, reduce da due titoli costruttori consecutivi, ha iniziato la stagione 2026 con qualche difficoltà, ma si conferma tra le squadre di vertice. Piastri, dopo aver saltato le prime due gare, è tornato competitivo con un secondo posto in Giappone e un terzo a Miami, confermando la sua ambizione di lottare per il titolo mondiale con la scuderia di Woking.