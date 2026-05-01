Il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita (Pif) ha ufficialmente comunicato l'interruzione dei finanziamenti alla lega di golf rivale LIV Golf a partire dalla fine della stagione 2026. Questa decisione strategica, resa nota attraverso una nota ufficiale, evidenzia come “l’investimento richiesto da LIV Golf nel lungo termine non sia più coerente con l’attuale fase” della strategia complessiva del fondo sovrano.

Il disimpegno del Pif e gli ingenti investimenti

Dal suo lancio nel 2021, il Pif ha riversato oltre cinque miliardi di dollari nel circuito LIV Golf.

Questi fondi sono stati impiegati per attrarre alcuni dei più grandi nomi del golf mondiale, tra cui i vincitori di Major Bryson DeChambeau e lo spagnolo Jon Rahm, oltre a garantire montepremi stellari, con almeno 25 milioni di euro per ciascun torneo. La scelta di cessare il supporto finanziario dopo il 2026 si inserisce in una più ampia strategia di ridimensionamento e riallocazione degli investimenti da parte del fondo saudita.

Le dichiarazioni di Donald Trump e il ritorno al PGA Tour

Interpellato sulla questione, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la sua convinzione riguardo al futuro dei professionisti del golf. Secondo Trump, “tutti i grandi giocatori del Liv torneranno a giocare nel PGA Tour”.

Ha manifestato il desiderio di assistere a sfide dirette tra i campioni, affermando: “Voglio vedere Rory McIlroy giocare contro Bryson DeChambeau. Voglio vedere il grande Jon Rahm giocare contro Scottie Scheffler, che è davvero fantastico. C’è qualcosa di bello nel fatto che tutti i giocatori giochino insieme”. Ha anche sottolineato un legame personale con il circuito, ricordando che la prossima tappa di LIV Golf si terrà sul suo campo, il Trump National in Virginia, sulle rive del fiume Potomac.

Il contesto della rivalità e le sfide economiche

Il circuito LIV Golf è emerso nel 2021 con l'obiettivo di porsi come una valida alternativa al consolidato PGA Tour. La sua strategia si è basata sull'offerta di contratti milionari e montepremi elevati, fattori determinanti per attrarre i golfisti di punta.

Nonostante gli sforzi, la sostenibilità economica a lungo termine del progetto è stata oggetto di crescenti interrogativi, spingendo il Pif a una revisione della propria strategia di investimento complessiva.

Le prospettive future per LIV Golf e la ricerca di nuovi partner

La decisione del Pif di ritirare i finanziamenti, sebbene ufficializzata ora, era stata preceduta da settimane di indiscrezioni. Questa mossa si inserisce in una più ampia nuova visione strategica del fondo saudita, che mira a orientare i propri investimenti verso settori più sostenibili e domestici. In risposta a questo scenario, LIV Golf ha prontamente annunciato una ristrutturazione del proprio consiglio direttivo e ha avviato la ricerca attiva di partner finanziari a lungo termine, un passo cruciale per assicurare la continuità e la sopravvivenza del circuito nel panorama golfistico internazionale.