Gli Oklahoma City Thunder hanno iniziato le semifinali dei playoff NBA con una netta affermazione sui Los Angeles Lakers, vincendo 108-90 e portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie. Nonostante i 27 punti di LeBron James, la squadra californiana non è riuscita a contenere la forza dei Thunder, che hanno confermato la loro superiorità già dimostrata in regular season.

I Lakers, privi di Luka Doncic a causa di un infortunio all’inguine, hanno avuto un inizio energico. Tuttavia, il loro slancio è progressivamente calato, cedendo il passo ai campioni in carica.

Gli Oklahoma City Thunder avevano già vinto tutti e quattro gli scontri stagionali contro i gialloviola, e questa partita ha rafforzato tale tendenza. Il protagonista della serata è stato Chet Holmgren, con 24 punti e 12 rimbalzi, ben supportato da Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell, entrambi a quota 18 punti. Per i Lakers, LeBron James, a 41 anni, si è confermato il miglior realizzatore, affiancato dai 18 punti di Rui Hachimura. L’assenza di Doncic si è fatta sentire in fase offensiva, con Los Angeles che ha faticato a trovare continuità, chiudendo con un modesto 41,7% al tiro e ben 17 palle perse.

Thunder dominanti, Lakers in difficoltà

La gara è iniziata con un parziale di 7-0 per i Lakers, ma i Thunder hanno rapidamente preso il controllo, chiudendo il primo quarto in vantaggio per 31-26.

Holmgren ha offerto spettacolo con una schiacciata su assist di Isaiah Hartenstein. Un infortunio al dito ha costretto Jarred Vanderbilt dei Lakers a lasciare il campo. Nonostante i 16 punti di James nella prima metà di gara, gli Oklahoma City Thunder hanno mantenuto un vantaggio consistente all’intervallo, sul 61-53. Nel terzo quarto, Ajay Mitchell ha segnato una tripla con fallo subito, portando i Thunder sull’84-72, un margine mantenuto fino alla fine del periodo. Nel quarto finale, Alex Caruso ha siglato una schiacciata in contropiede, dando ulteriore slancio ai Thunder, ormai saldamente padroni del campo.

Vittoria dei Pistons su Cleveland

Nell’altra semifinale dei playoff, i Detroit Pistons hanno superato i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 111-101.

I Pistons, testa di serie numero uno a Est, avevano costruito un vantaggio di 17 punti nel terzo quarto. Nonostante un tentativo di rimonta dei Cavaliers, che sono riusciti a ridurre lo svantaggio fino a quattro punti, i Detroit Pistons hanno saputo gestire la pressione e chiudere la partita a loro favore. Tra i Pistons, Cade Cunningham si è distinto come miglior marcatore con 23 punti, seguito da Tobias Harris con 20. Per i Cleveland Cavaliers, i migliori realizzatori sono stati Donovan Mitchell con 23 punti e James Harden con 22.

Le serie dei playoff proseguiranno con gara 2. Gli Oklahoma City Thunder cercheranno di consolidare la loro posizione, mentre i Detroit Pistons proveranno a rafforzare il vantaggio acquisito nella sfida contro Cleveland, promettendo ulteriori emozioni.