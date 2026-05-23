Il Barcellona femminile ha scritto un'altra pagina di storia, conquistando la sua quarta Champions League. In una finale memorabile disputata a Oslo, le blaugrana hanno superato il Lione con un perentorio 4-0, frutto di una prestazione eccezionale nel secondo tempo. Le doppiette decisive di Ewa Pajor e Salma Paralluelo hanno sigillato un successo che consolida ulteriormente il dominio catalano nel panorama del calcio femminile europeo.

La cronaca di una vittoria schiacciante

La partita, giocata il 23 maggio 2026, ha mantenuto un equilibrio nella prima frazione, ma la ripresa si è trasformata in un monologo del Barcellona, che ha imposto il proprio gioco e concretizzato le occasioni.

La polacca Ewa Pajor, già miglior marcatrice della competizione con undici reti, ha aperto le marcature al decimo minuto del secondo tempo, sbloccando il risultato. La stessa Pajor ha poi raddoppiato con freddezza al ventiquattresimo minuto. Nel finale, Salma Paralluelo ha siglato il terzo gol al quarantacinquesimo minuto, chiudendo i conti al quarantottesimo e fissando il risultato sul 4-0, per un trionfo indiscusso.

Un ciclo di successi inarrestabile e una supremazia consolidata

Questo trionfo conferma il Barcellona come una potenza incontrastata nel calcio femminile continentale. Con la vittoria di Oslo, la squadra catalana ha raggiunto l'impressionante traguardo della quarta Champions League conquistata in appena sei anni, un ciclo di successi iniziato nel 2021.

Questo palmarès include due significative vittorie in finale proprio contro il Lione, un avversario storico e di grande prestigio. La finale di Oslo ha ribadito la supremazia blaugrana, dimostrando la capacità di superare l'equilibrio iniziale e di esprimere una straordinaria efficacia offensiva nei momenti chiave, consolidando un ciclo vincente che sembra inarrestabile.