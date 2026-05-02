Francesca Porcellato, campionessa di handbike, ha espresso un ricordo profondo e commosso di Alex Zanardi, evidenziando il forte legame di amicizia e resilienza che li univa. «Era un vulcano di positività e di allegria. Andava sempre oltre in qualsiasi cosa, aveva sempre una parola positiva da dire. Perdo un amico, un compagno di allenamento e una persona molto cara, non solo un campione», ha dichiarato Porcellato, sottolineando la perdita di un punto di riferimento importante.

Un'amicizia forgiata nello sport e nella condivisione

Il rapporto tra i due atleti si era consolidato nel tempo, nutrito da esperienze intense e condivise.

«È una bruttissima giornata, non ho parole. Era da tanto che non si vedeva per le sue vicissitudini, ma ho ricordi bellissimi di momenti passati con lui. Abbiamo vissuto momenti intensi preparando le Paralimpiadi con quell’affiatamento che ti unisce nel profondo», ha raccontato Porcellato. Per lei, Zanardi fu «un amico prima ancora che un esempio», una prospettiva che rivela la profondità del loro legame al di là dei successi sportivi.

Storie parallele di coraggio e superamento

Il vincolo tra Porcellato e Zanardi era rafforzato da percorsi personali straordinariamente simili, che li resero simboli di determinazione e rinascita. Zanardi, dopo il tragico incidente automobilistico che gli causò l'amputazione di entrambe le gambe, scoprì nell'handbike una nuova passione e un percorso di eccellenza.

Francesca Porcellato, paraplegica dall'età di diciotto mesi a seguito di un incidente con un camion, si avvicinò al paraciclismo dopo aver già raggiunto traguardi importanti nell'atletica e nello sci paralimpico. La sua scelta dell'handbike fu motivata dal desiderio, coltivato fin da bambina, di spingere la sua carrozzina alla massima velocità.

«Noi ci siamo conosciuti quando non era ancora un campione paralimpico, mi chiese di fargli vedere come facevo salire la carrozzina in macchina. Poi l’ho ritrovato nel paraciclismo, mi ha dato tanti consigli e mi ha aiutato a risolvere tanti problemi», ha ricordato Porcellato, evidenziando il loro percorso di mutuo supporto e crescita.

Il ricordo di Rio: un abbraccio e un significato profondo

Tra i numerosi episodi che hanno segnato la loro amicizia, Porcellato ha scelto di condividere un momento di particolare intensità vissuto alle Paralimpiadi. «Se devo scegliere uno dei tanti ricordi scelgo quando a Rio, subito dopo aver vinto l’oro nella staffetta, ci siamo ritrovati prima della premiazione, ci siamo abbracciati e raccontati le nostre sensazioni e il significato di quella medaglia. È stato un momento molto profondo», ha narrato. Questo episodio simboleggia non solo il successo sportivo, ma anche la condivisione emotiva e il profondo legame umano che li univa.

Con queste parole, Francesca Porcellato ha voluto onorare non solo un'icona dello sport paralimpico mondiale, ma soprattutto «l’amico di mille battaglie», un compagno di vita e di sfide.

Zanardi fu ricordato come un esempio di resilienza, capace di lottare contro ogni difficoltà. L'Automobile Club d'Italia, per voce del suo presidente Geronimo La Russa, annunciò che la memoria di Alex sarebbe stata onorata con momenti di raccoglimento in occasione di eventi sportivi, e che non sarebbero mancate occasioni speciali per rinnovare il suo ricordo.