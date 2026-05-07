Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ufficialmente annunciato, il 7 maggio 2026, le città che ospiteranno le tappe della nuova “Q‑Series”, il circuito di qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Le metropoli scelte per questo innovativo percorso verso LA28 sono Tokyo, Shanghai, Montréal e Orlando. L’iniziativa, presentata come un unico formato articolato su quattro tappe e sei discipline, rappresenta un passo significativo nel processo di selezione degli atleti.

Il calendario delle qualificazioni e le discipline

Il calendario della “Q‑Series” si snoderà tra maggio e giugno del 2028.

La prima tappa si terrà a Tokyo, in Giappone, dal 4 al 7 maggio. Seguirà immediatamente la tappa di Shanghai, in Cina, dall’11 al 14 maggio. Il circuito si sposterà poi in Nord America, con Montréal, Canada, che accoglierà gli atleti dall’1 al 4 giugno. La serie si concluderà negli Stati Uniti, a Orlando, in Florida, dall’8 all’11 giugno. Le discipline sportive che faranno parte di questo entusiasmante programma includono il basket 3x3, il beach volley, la BMX freestyle, l’arrampicata sportiva, il flag football e lo skateboard. La distribuzione specifica di queste discipline per ciascuna delle quattro tappe sarà comunicata in un secondo momento, garantendo flessibilità e adattabilità.

La visione del CIO per LA28

La presidente del CIO, Kirsty Coventry, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando la sua importanza nel percorso verso i Giochi di Los Angeles. “Sarà un evento globale entusiasmante nel cammino verso LA28”, ha dichiarato Coventry. Ha inoltre ribadito la formula chiave della serie: “È un solo formato, quattro tappe, sei sport”. L’obiettivo primario di questa nuova serie di qualificazioni è duplice: da un lato, aumentare la visibilità degli atleti che si preparano per l’evento olimpico; dall’altro, incrementare il coinvolgimento globale dei tifosi, offrendo loro l’opportunità di seguire da vicino le fasi salienti della selezione. “Non vediamo l’ora che la serie inizi”, ha concluso la presidente, evidenziando l’attesa per l’avvio di questo nuovo format.

Evoluzione e ampliamento del format

La “Q‑Series” del 2028 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto all’edizione inaugurale del 2024. Quest’ultima si era svolta in due sole tappe, a Shanghai e Budapest, e comprendeva quattro sport. L’edizione del 2028, invece, amplia notevolmente il proprio raggio d’azione e la sua offerta sportiva. Il nuovo format include ben tre nuove discipline: il basket 3x3, il beach volley e il flag football, arricchendo ulteriormente il programma. Inoltre, il numero delle tappe è stato raddoppiato, passando da due a quattro, offrendo maggiori opportunità di qualificazione e una più ampia copertura geografica. Questa espansione mira a rendere il percorso di qualificazione più dinamico e accessibile, rafforzando il legame tra gli atleti, le città ospitanti e il pubblico internazionale, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.