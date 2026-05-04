La Rai si prepara a offrire una copertura totale e ininterrotta del Giro d’Italia 2026, dall’8 al 31 maggio, con un'esperienza completa e capillare su tv, radio e piattaforme digitali. La Corsa Rosa, che si snoderà dalla Bulgaria fino al gran finale di Roma attraverso ventuno tappe, sarà seguita in ogni sua fase. Marco Lollobrigida, direttore di Rai Sport, ha sottolineato l'importanza di «raccontare anche il campanile, i territori e le bellezze d’Italia», evidenziando inoltre che il Giro d’Italia femminile, al via il 30 maggio, godrà della stessa rilevanza di quello maschile, a testimonianza dell'attenzione per la parità di genere.

Un palinsesto no-stop tra tv, radio e streaming

Rai 2 e Rai Sport accompagneranno i telespettatori dalla mattina fino a tarda notte con un palinsesto no-stop. Tra i programmi dedicati figurano “Giro Mattina”, “Prima Diretta”, “Giro in diretta”, “Giro all’arrivo”, il celebre “Processo alla Tappa”, “TGiro” e “RiGiro”. Quest'ultimo, insieme al “TGiro”, offrirà approfondimenti serali. RaiPlay garantirà la disponibilità dei contenuti live e on demand, oltre a una sezione dedicata agli highlights e ai momenti salienti di ogni tappa. Anche Radio1 e Rainews offriranno ampi spazi alla manifestazione.

La copertura radiofonica sarà particolarmente intensa, con collegamenti quotidiani, radiocronache dell’arrivo e rubriche specifiche come “Sulle strade del Giro” e “Fuorigiro”.

Nicola Rao, direttore di Giornale Radio e Radio1, ha spiegato che il palinsesto di Radio1 è stato ridisegnato per dedicare al Giro la massima attenzione, con finestre informative e flash continui fino all'arrivo di ogni tappa.

La squadra di commento e l'attenzione alla sicurezza

La squadra di commento televisivo vedrà Francesco Pancani alla telecronaca, affiancato da Stefano Garzelli per l'analisi tecnica e Davide Cassani per la tattica. Fabio Genovesi arricchirà il racconto con curiosità, luoghi, storie e tradizioni. La motocronaca sarà curata da Stefano Rizzato. Su Radio1, Giovanni Visconti assumerà il ruolo di commentatore tecnico, mentre per il “Processo alla Tappa” sono confermati Alessandro Fabretti, Silvio Martinello e Giada Borgato. Un'iniziativa di rilievo sarà la collaborazione quotidiana con la Polizia Stradale, volta ad approfondire ogni giorno un aspetto cruciale della sicurezza stradale.