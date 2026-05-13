Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha scatenato una forte tensione nel calcio spagnolo in una conferenza stampa esplosiva. Ha denunciato favori arbitrali, una stampa ostile e annunciato nuove elezioni per la guida del club.

Le gravi accuse di Pérez

Pérez ha sostenuto che il Real Madrid avrebbe potuto vincere molti più titoli in Liga, affermando: “Molti titoli mi sono stati rubati”. Ha attribuito la mancanza di successi recenti a un presunto sistema arbitrale corrotto. Ha annunciato la presentazione di un dossier di 500 pagine alla UEFA per denunciare il “caso Negreira”, definito “il più grande scandalo mondiale nella storia” del calcio.

L'obiettivo è esporre irregolarità e sollecitare un intervento dell'organo di governo europeo, suffragando le accuse di corruzione sistemica nel sistema arbitrale spagnolo per ottenere chiarezza.

La reazione del FC Barcelona e il sostegno interno

Il FC Barcelona ha risposto ufficialmente: il suo dipartimento legale sta analizzando attentamente le dichiarazioni di Pérez e valuta azioni legali per le accuse di corruzione e favoritismi arbitrali legati al “caso Negreira”. La tensione tra i due club è elevata, con implicazioni legali e sportive. Parallelamente, il tecnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha espresso pieno appoggio al presidente, dichiarando: “Al Real Madrid sono stati rubati sette titoli di Liga per favori arbitrali?

Certo!”. Arbeloa ha aggiunto che “sembra incredibile che solo il Real Madrid difenda la legalità nel calcio”, evidenziando la percezione di isolamento del club.

Clima teso e prospettive future

Il clima interno al Real Madrid appare teso. Si parla di elezioni anticipate, indicando incertezza dirigenziale. Si ipotizza il ritorno di José Mourinho alla guida tecnica. Il presidente Pérez si prepara per una nuova campagna elettorale in un contesto di forte polarizzazione e sfide significative.