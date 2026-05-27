La tappa di Carì del Giro d'Italia ha segnato la definitiva uscita di scena di Giulio Pellizzari dai piani alti della classifica generale. Partito con grandi aspettative, spinto dall'entusiasmo e dalle speranze degli appassionati italiani di ciclismo, che vedevano in lui un nuovo grande protagonista dopo anni di vuoto, Pellizzari ha dovuto fare i conti con un virus che lo ha debilitato fin dalla tappa di Corno alle Scale. Dopo aver dato segni di ripresa a Pila, il corridore della RedBull è crollato ieri nella tappa di Carì, in cui si è staccato all'inizio della salita finale e ha raggiunto il traguardo con oltre 18 minuti di ritardo dal dominatore Jonas Vingegaard.

'Al limite dal primo chilometro'

Pellizzari si era mostrato in forma nei primi giorni del Giro, ma già a Corno alle Scale un virus ha iniziato a comprometterne le prestazioni. La tappa di Carì ha chiuso definitivamente le sue speranze di classifica generale, dopo qualche giorno di alti e bassi. «È stato difficile fin dall’inizio, semplicemente non avevo le gambe», ha dichiarato Pellizzari al termine della frazione.

«Ero al limite dal primo chilometro, non ho potuto insistere perché il traguardo era ancora troppo lontano. Spero di riuscire a riprendermi nei prossimi due giorni e poi vedremo come affronterò le ultime tappe di montagna». Quando gli è stato chiesto se il virus fosse la causa principale del suo calo nelle tappe svizzere, il corridore ha risposto con sincerità: «Non lo so.

Ma penso di aver insistito troppo a lungo».

Con l'uscita di scena di Pellizzari dalla classifica generale, la squadra sarà ora concentrata su Jai Hindley. Attualmente quarto in classifica, Hindley dista solo 33 secondi dal terzo posto occupato da Thymen Arensman, un margine ancora recuperabile nelle ultime tappe di montagna. «Faremo tutto il possibile per far salire Jai sul podio a Roma», ha assicurato lo stesso Pellizzari, dimostrando spirito di squadra e determinazione a non mollare.

'Giulio ci ha detto di concentrarci su Jai'

Le parole del direttore sportivo Christian Pomer confermano la difficoltà vissuta da Pellizzari nelle ultime giornate. «Nei giorni scorsi Giulio non è stato bene. A Pila aveva dato qualche segnale incoraggiante, ma oggi le gambe non andavano», ha spiegato.

«Speravamo di portare Giulio e Jai sul podio a Roma, magari provando anche ad attaccare i nostri avversari, ma ora questo non sarà più possibile».

Pomer ha poi descritto la strategia adottata durante la salita di Carì: «Abbiamo provato a fare il ritmo per mettere in difficoltà Gall e Arensman, ma poco dopo Giulio ci ha chiamati per dire che non aveva la forza di continuare e di concentrare le nostre attenzioni su Jai. Ed è quello che abbiamo fatto».

La squadra ora concentra tutte le energie su Hindley, con la consapevolezza che il podio rimane alla portata. Per Pellizzari, invece, resta la speranza di poter recuperare le forze e chiudere al meglio una corsa iniziata con grandi sogni e ora segnata da una dura prova. Il Giro d’Italia continua, e per la Red Bull-BORA-hansgrohe la sfida è ancora aperta.