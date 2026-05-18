Il Tour de France 2028 prenderà il via da Reims, segnando il ritorno del Grand Départ in Francia dopo due edizioni consecutive all'estero. L'annuncio, diffuso dagli organizzatori di ASO, ha confermato che le prime quattro tappe della Grande Boucle si svolgeranno nell'est del Paese, coinvolgendo Charleville‑Mézières, Épernay, Metz, Thionville e Verdun. La partenza è fissata per il 24 giugno, con l'arrivo a Parigi il 16 luglio, un calendario adattato in considerazione dei Giochi Olimpici di Los Angeles.

La scelta di Reims è stata preferita alla candidatura del Lussemburgo per ospitare il Grand Départ.

Questa decisione riporta la partenza del Tour in territorio francese dopo le edizioni di Barcellona nel 2026 e di Edimburgo nel 2027.

Il percorso nel Grand Est e il contesto olimpico

Le prime quattro tappe attraverseranno la regione del Grand Est, collegando le sei città annunciate: Reims, Charleville‑Mézières, Épernay, Verdun, Metz e Thionville. Il percorso è stato studiato per valorizzare il territorio, offrendo scenari storici e paesaggistici, e promette un avvio di gara dinamico e impegnativo.

La programmazione del Tour de France 2028 è stata adattata per evitare sovrapposizioni con i Giochi Olimpici di Los Angeles, previsti dal 14 al 30 luglio 2028. Il Tour partirà il 24 giugno e si concluderà il 16 luglio, due giorni dopo l'accensione della fiamma olimpica.

Le città coinvolte, tutte situate nella regione Grand Est, offrono un mix di patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Reims, già sede del Grand Départ nel 1956, torna protagonista. Verdun richiama la memoria della Prima Guerra Mondiale, mentre Metz ricorda le prime escursioni del Tour oltreconfine. Questo inizio di Tour promette di essere non solo sportivamente avvincente, ma anche ricco di significato storico e culturale.