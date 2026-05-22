Un coro di forte disappunto si è levato da un gruppo di tifosi provenienti da cinque piccoli Stati europei, i quali denunciano che la recente riforma UEFA dei format delle competizioni li esclude di fatto dagli appuntamenti internazionali. La protesta, formalizzata in una dichiarazione, evidenzia l’impatto negativo delle modifiche sul diritto di partecipazione dei loro Paesi.

Secondo i rappresentanti dei supporter, il nuovo sistema adottato dalla UEFA “ci taglia fuori”, impedendo alle nazionali dei piccoli Stati di confrontarsi adeguatamente con le grandi squadre del continente.

La contestazione sottolinea come la riforma tenda a privilegiare le federazioni più forti, riducendo drasticamente le opportunità di visibilità e di competizione per le realtà calcistiche minori.

Il nuovo format e le motivazioni UEFA

La riforma UEFA, approvata dal Comitato Esecutivo, prevede un nuovo modello per le competizioni maschili che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2028/29. La Nations League sarà riorganizzata, passando da quattro a tre leghe, ciascuna composta da diciotto squadre. I gironi saranno formati da sei squadre, che si affronteranno in sei partite contro avversari diversi. Parallelamente, le qualificazioni europee saranno articolate in due leghe distinte: la Lega 1, con trentasei squadre, e la Lega 2, che includerà le restanti diciotto o diciannove nazionali.

Le migliori formazioni della Lega 1 otterranno l’accesso diretto alle fasi finali, mentre le altre si giocheranno la qualificazione tramite spareggi.

L’obiettivo dichiarato della UEFA è migliorare l’equilibrio competitivo, ridurre il numero di partite considerate prive di significato e rendere il calendario più avvincente per tifosi e broadcaster, senza aggiungere nuove finestre internazionali. Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha commentato che “i nuovi format miglioreranno l’equilibrio competitivo, ridurranno il numero di partite senza nulla in palio, offriranno ai tifosi una competizione più avvincente e dinamica, garantendo al contempo a tutte le squadre pari opportunità di qualificazione senza aggiungere ulteriori date al calendario internazionale”.

Reazioni e analisi della riforma

La riforma, sebbene miri a eliminare gli scontri sbilanciati tra grandi e piccole nazionali – come quelli che vedevano contrapporsi San Marino o Andorra a potenze europee – ha generato critiche significative. I tifosi dei piccoli Stati si sentono esclusi da un sistema calcistico che, a loro avviso, dovrebbe essere intrinsecamente inclusivo e meritocratico.

La protesta dei supporter riflette una tensione crescente tra la logica commerciale che spesso guida le decisioni delle federazioni e l’ideale di sport per tutti. Mentre la UEFA sostiene che il nuovo sistema garantirà maggiore equità e competitività, i sostenitori dei piccoli Stati denunciano una marginalizzazione che rischia di allontanarli dal cuore pulsante del calcio europeo.

In sintesi, la riforma UEFA rappresenta un cambiamento significativo nel panorama delle competizioni nazionali. Se da un lato promette un maggiore equilibrio e spettacolo, dall’altro solleva importanti interrogativi sulla rappresentanza e l’inclusività nel calcio europeo, questioni che continuano a generare dibattito e preoccupazione tra le federazioni e i tifosi coinvolti.