Momenti di forte tensione hanno scosso lo stadio Renzo Barbera di Palermo ieri sera, durante l’intervallo della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. In tribuna autorità, un acceso confronto tra il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e alcuni tifosi rosanero è degenerato in una rissa. L’episodio ha richiesto l’intervento della sicurezza dello stadio e della Digos per ristabilire l'ordine.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il figlio del ds Polito avrebbe inveito contro un tifoso.

Dopo aver ricevuto alcune pacche sulla spalla, si sarebbe scagliato contro di lui, innescando un parapiglia generale. La situazione è precipitata, coinvolgendo diverse persone in tribuna e creando notevole concitazione.

Le conseguenze immediate

Le ripercussioni dell'accaduto sono state immediate. Fonti del Catanzaro hanno riferito che il direttore sportivo Ciro Polito è stato costretto ad accompagnare il figlio e la moglie in ospedale per accertamenti. Tra i presenti, la madre dell’allenatore Alberto Aquilani è stata colta da profondo turbamento, scoppiando in lacrime per lo shock dell'accaduto.

Ulteriori dettagli sulla rissa

Un’altra versione dell'episodio conferma che la rissa è scoppiata tra alcuni tesserati del Catanzaro e i tifosi rosanero, con l’intervento tempestivo di sicurezza e Digos per riportare la calma.

Questa ricostruzione evidenzia come il parapiglia sia nato da un contatto sulla spalla che ha innescato una reazione sproporzionata. L'alterco ha coinvolto circa una decina di persone, tra spintoni, urla e generale confusione. Durante la concitazione, una donna è rimasta ferita accidentalmente ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo per le necessarie cure e accertamenti.