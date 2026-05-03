Matteo Arnaldi ha conquistato il prestigioso Sardegna Open, trionfando in finale contro il tennista polacco Hubert Hurkacz con un doppio 6‑4. La vittoria, ottenuta sul campo in terra battuta del Tennis Club di Cagliari, segna un momento significativo per il giocatore italiano, che si aggiudica così il titolo del Challenger 175.

Il trionfo in campo: l'analisi del match

La finale ha visto un Matteo Arnaldi determinato fin dalle prime battute. Nel primo set, dopo una fase iniziale di grande equilibrio, caratterizzata da scambi intensi e da un susseguirsi di break e controbreak che hanno animato i primi giochi, Arnaldi è riuscito a piazzare l'allungo decisivo.

Ha ottenuto il break sul 4‑3, un vantaggio cruciale che gli ha permesso di gestire il finale del parziale. Nonostante un momento di tensione in cui ha sprecato ben sei set point sul 5‑3, il tennista sanremese ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere il set sul 6‑4, mettendo a segno il primo punto della partita.

Il secondo set si è aperto con un'iniziativa di Hurkacz, che è partito meglio portandosi rapidamente sul 2‑0. Tuttavia, la reazione di Arnaldi non si è fatta attendere. Con grande carattere e tenacia, l'italiano ha saputo rimontare lo svantaggio, ribaltando la situazione e sorpassando l'avversario sul 3‑2. Da quel momento in poi, Arnaldi ha mantenuto saldamente il controllo del gioco, difendendo il proprio servizio e impedendo a Hurkacz di rientrare in partita, fino a chiudere anche il secondo parziale con un altro 6‑4, sigillando così la sua vittoria al Sardegna Open.

Un successo che rilancia la carriera

Per il venticinquenne di Sanremo, questo è il primo successo in un torneo del circuito Challenger dopo un'attesa di tre anni; l'ultimo titolo risaliva infatti a una competizione disputata in Germania. Questa vittoria rappresenta la sua settima finale nel circuito Challenger e la quarta affermazione complessiva, la terza consecutiva ottenuta nel 2023, tutte su terra battuta, una superficie che evidentemente si addice al suo stile di gioco. Con questo trionfo, Arnaldi succede nell'albo d'oro del torneo al connazionale Mariano Navone, che aveva conquistato l'edizione del 2024.

Il prestigioso titolo del Sardegna Open non è solo un trofeo, ma un vero e proprio trampolino di lancio per Matteo Arnaldi.

Il successo è fondamentale per la sua ambizione di risalire la classifica ATP e per ritrovare quella fiducia e quella spinta necessarie in vista dei prossimi e impegnativi appuntamenti del calendario tennistico internazionale.

Il Challenger di Cagliari: contesto e percorso

La finale del Sardegna Open si è svolta nell'ambito della quinta edizione del Challenger 175 di Cagliari, un evento che ha animato i campi da tennis dal 28 aprile al 3 maggio. Il percorso di Matteo Arnaldi verso la finale è stato altrettanto convincente: l'attuale numero 103 del mondo ha superato in semifinale il connazionale Gianluca Cadenasso con un risultato netto di 1‑6, 6‑1, 6‑0, dimostrando grande capacità di reazione dopo un primo set difficile.

Dall'altra parte del tabellone, Hubert Hurkacz ha raggiunto l'atto conclusivo del torneo dopo aver avuto la meglio su Román Andrés Burruchaga in una semifinale combattuta e vinta in rimonta per 4‑6, 7‑6, 6‑3, a conferma del suo valore e della sua tenacia. La sfida tra Arnaldi e Hurkacz ha rappresentato il culmine di una settimana di grande tennis a Cagliari.