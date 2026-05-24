Luna Rossa ha trionfato nelle regate preliminari dell’America’s Cup, disputate nelle acque di Cagliari, conquistando il primo posto e assicurandosi l’accesso diretto al match race conclusivo. Questa vittoria strategica proietta il team italiano di fronte a Emirates Team New Zealand, l’attuale detentore del trofeo, in una sfida che si preannuncia di grande attesa e intensità agonistica.

Il contesto delle regate preliminari

Le regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup si sono svolte nello scenario suggestivo del Golfo degli Angeli, a Cagliari.

In questa fase cruciale della competizione, Luna Rossa ha dominato la classifica generale, dimostrando una netta superiorità e consolidando la sua posizione. Il team italiano si prepara ora ad affrontare il temibile Emirates Team New Zealand, in un confronto che promette uno spettacolo di vela di altissimo livello e grande emozione.

La performance decisiva di Luna Rossa

Durante l’ultima e decisiva giornata delle regate preliminari, Luna Rossa ha saputo mantenere la concentrazione e la determinazione, ottenendo il miglior piazzamento complessivo tra tutti i partecipanti. Questa prestazione eccezionale ha garantito al team l’accesso diretto al match race finale, un obiettivo ambito da tutte le squadre in gara.

L’emozionante finale è stata seguita in diretta da un vasto pubblico, grazie alla trasmissione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Max, che hanno offerto un’ampia e dettagliata copertura dell'evento.

Il percorso verso la Coppa America 2027

Le regate preliminari si sono tenute dal 22 al 24 maggio 2026 nel Golfo degli Angeli. In questi giorni di competizione, Luna Rossa e gli altri team internazionali hanno gareggiato a bordo degli innovativi AC40 monotipo foiling, imbarcazioni all'avanguardia. Questo evento è la prima tappa ufficiale del percorso “Road to Naples 2027”, che culminerà con la finale della Coppa America a Napoli nel 2027, promettendo un epilogo memorabile. Le gare sono state trasmesse in Italia su Rai 3 e Sky Sport, con una copertura multipiattaforma per tutti gli appassionati.