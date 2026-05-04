La carriera di Robert Doornbos si è dipanata attraverso una serie di svolte inattese e momenti di profonda intensità, ripercorrendo un percorso che lo ha visto passare da promettente tennista a pilota di Formula 1 in appena quattro anni. Un incontro fortuito con Jacques Villeneuve al Gran Premio del Belgio si rivelò cruciale, indirizzandolo verso il competitivo programma junior della Red Bull, un ambiente noto per la sua pressione costante e la ricerca incessante di talenti.

L'ascesa verso la massima categoria automobilistica fu rapida. Doornbos ha ricordato come, in un momento chiave, stesse facendo registrare tempi sul giro superiori a quelli di Sebastian Vettel, il futuro pluricampione del mondo.

Nonostante ciò, la sua esperienza nel team si concluse con la perdita del sedile proprio a favore di Vettel, un episodio che segnò una brusca interruzione nel suo slancio. "Stavo battendo i tempi sul giro di Vettel, poi tutto è crollato", ha dichiarato Doornbos, evidenziando la rapidità con cui le dinamiche della Formula 1 possono cambiare il destino di un pilota.

Dalla Formula 1 all'IndyCar: sfide e aneddoti

La traiettoria di Doornbos non si è esaurita con la Formula 1. Il suo percorso lo ha condotto nell'IndyCar, dove una complessa causa legale da dieci milioni di euro ha lasciato un segno significativo sulla sua carriera sportiva. Oltre alle competizioni, l'ex pilota ha condiviso esperienze fuori dal comune, come la vincita di 36.000 dollari al tavolo della roulette durante la sua prima notte a Las Vegas, una somma che, come ha raccontato, fu spesa interamente prima dell'alba.

Ha inoltre offerto uno sguardo sulla cultura spietata del programma junior Red Bull e sul prezioso apprendimento delle tecniche di guida sulle piste ovali, grazie ai consigli ricevuti da Ari Luyendyk a Indianapolis.

Vita privata e il trasferimento a Dubai

Accanto alle vicende sportive, la vita di Doornbos è stata segnata anche da momenti personali difficili, tra cui la battaglia della figlia contro il cancro, un'esperienza che ha profondamente toccato lui e la sua famiglia. Attualmente, l'ex pilota ha scelto di vivere lontano dai riflettori, stabilendosi a Dubai con la famiglia. Il trasferimento negli Emirati Arabi Uniti era motivato dalla ricerca di nuove opportunità lavorative e imprenditoriali.

Tuttavia, a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente, la famiglia ha dovuto lasciare temporaneamente Dubai per motivi di sicurezza, intraprendendo un periodo di viaggi internazionali.

Il ritorno in televisione e le reazioni del pubblico

Dopo circa un anno e mezzo di assenza, Robert Doornbos è tornato in televisione. Aveva lasciato il suo ruolo fisso nel talk-show di F1 su Ziggo Sport alla fine del 2024. Ora si trova a Hilversum e ha annunciato la sua partecipazione al programma Race Café di Ziggo Sport, dove affiancherà altri volti noti del motorsport. L'annuncio del suo ritorno ha generato reazioni contrastanti sui social network. Alcuni spettatori hanno espresso critiche riguardo all'eccessiva enfasi posta sulle sue vicende personali, specialmente considerando il complesso scenario internazionale.

Commenti come "Ik ga alle mogelijke moeite doen om niet te kijken" ("Farò ogni sforzo possibile per non guardare") e "Weg is weg, doe geen moeite" ("Ciò che è andato è andato, non fare sforzi") testimoniano un pubblico diviso tra curiosità e scetticismo.