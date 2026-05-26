Esordio vincente per Matteo Arnaldi al Roland Garros. Il tennista italiano, n.104 ATP, ha superato l’olandese Tallon Griekspoor (n.33 del ranking) con il punteggio di 6‑7, 6‑3, 7‑6, 6‑3, in circa quattro ore di gioco sulla terra rossa di Parigi, garantendosi l'accesso al secondo turno dello Slam.

Il primo set, equilibrato, è stato deciso al tie-break (11-9) per Griekspoor, con Arnaldi che ha commesso un doppio fallo sul set point. L'azzurro ha reagito nel secondo set, strappando il servizio due volte e chiudendo 6-3. Nel terzo set, Arnaldi ha mostrato determinazione: dopo aver annullato diverse palle break e non aver sfruttato due set point, ha dominato il tie-break (6‑0), portandosi in vantaggio.

Il quarto set è stato archiviato con due break decisivi nel terzo e nel nono gioco, chiudendo 6‑3.

La sfida con Stefanos Tsitsipas

Con questa vittoria, Matteo Arnaldi accede al secondo turno, dove affronterà il greco Stefanos Tsitsipas (n.79 ATP), che ha superato il primo turno per il ritiro del francese Alexandre Muller nel secondo set. Per Arnaldi, è una sfida dal sapore particolare: due anni fa, proprio a Parigi, Tsitsipas lo eliminò negli ottavi. L'azzurro avrà l'occasione di cercare la rivincita contro un avversario che conosce bene, un banco di prova importante per le sue ambizioni al Roland Garros.

Analisi della prestazione

La prestazione di Arnaldi conferma il suo buon momento e la capacità di gestire i momenti chiave.

Il venticinquenne ha mostrato maturità e solidità mentale, specialmente nei tie-break e nei break cruciali. Nonostante il primo set perso al tie-break estenuante, Arnaldi non si è lasciato abbattere, reagendo con decisione. La sua abilità nel dominare il tie-break del terzo set (6‑0) è un chiaro segnale della sua fiducia. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo incontro, un banco di prova importante per le sue ambizioni al Roland Garros.